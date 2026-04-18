Thể thao

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Đào Tùng

(NLĐO) - Hàng trăm người khuyết tật cùng đông đảo sinh viên thành phố đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam tổ chức sáng 18-4 tại TPHCM.

Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 2026 với chủ đề "Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng" được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng (Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ủy ban Paralympic Việt Nam), UBND TPHCM và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức.

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sự kiện một lần nữa tôn vinh ý chí, nghị lực và những đóng góp quan trọng của người khuyết tật đối với gia đình và xã hội; đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền, thúc đẩy hòa nhập và phát triển toàn diện cho người khuyết tật; lan tỏa thông điệp "Người khuyết tật không chỉ vượt qua khó khăn mà còn chủ động khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước".

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, phát biểu

Chương trình bao gồm các hoạt động chính: Biểu diễn nghệ thuật do người khuyết tật và nghệ sĩ tham gia; lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4); triển lãm ảnh về các hoạt động của người khuyết tật; tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn; phát động Hội thi thể thao phong trào của người khuyết tật, thời gian từ 18 đến 19-4-2026, tại các Trung tâm thi đấu TDTT trên địa bàn TPHCM.

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 3.

VĐV khuyết tật Lê Văn Công chia sẻ tâm tư nhân Ngày Khuyết tật Việt Nam

Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) là sự kiện quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật, hướng tới một xã hội hòa nhập, công bằng và phát triển bền vững.

Ban Tổ chức kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay nâng cao nhận thức, xóa bỏ rào cản và định kiến; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin tỏa sáng.

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 4.

Các đại biểu nhấn nút phát động phong trào thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật cả nước

Phát biểu tại buổi lễ, VĐV cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công đại diện cho đông đảo người đồng cảnh ngộ chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và xúc động khi được đại diện cho những VĐV người khuyết tật để chia sẻ đôi điều trong Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Khuyết tật có thể làm hạn chế một phần cơ thể, nhưng không bao giờ có thể kềm hãm được tâm hồn và khát khao chinh phục của chúng ta.

Ước mơ không chỉ dành riêng cho những người hoàn hảo. Ước mơ thuộc về những người dám theo đuổi nó. Hãy để nghị lực của chúng ta là minh chứng cho câu nói: "Không gì là không thể".

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 5.

Trao quà cho người khuyết tật

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, phát biểu tại buổi lễ: "Tôi rất vinh dự được cùng quý vị tham dự lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ngày Người khuyết tật Việt Nam không chỉ là một dịp để kỷ niệm mà còn là lời kêu gọi hành động, nhắc nhở chúng ta rằng khuyết tật là một phần của trải nghiệm sống, và xã hội sẽ vững mạnh hơn khi mọi người đều có cơ hội tham gia và đóng góp tài năng của mình.

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người khuyết tật. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam, cũng như của các tổ chức và cộng đồng, trong việc chuyển hóa chính sách thành những hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống. Hoa Kỳ tự hào được đồng hành và hợp tác cùng quý vị trong những công tác này".

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, bắn súng khai mạc chương trình đi bộ

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 7.

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 8.

"Kết nối yêu thương" nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam - Ảnh 9.

Sau nghi thức nghi thức ấn nút phát động phong trào thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật, các đại biểu đã cùng với người khuyết tật, sinh viên thành phố tham gia đi bộ dọc theo phố đi bộ trên tuyến đường Nguyễn Huệ.

