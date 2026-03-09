HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam ngày 9-3: Mua vé số online, 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 9-3 đã ghi nhận thêm một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc khi mua vé số qua hình thức online.

Chiều 9-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nha – chủ đại lý vé số Hoàng Anh ở phường Linh Xuân, TPHCM – cho biết đang chờ một nam khách hàng quê ở miền Tây chạy lên nhận thưởng giải độc đắc 32 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 9 - 3: 32 Tỉ Đồng từ vé số online - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, người đàn ông này đã chọn mua online 16 vé Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 9-3. Không ngờ, ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, khách hàng này đã phát hiện trúng giải độc đắc (dãy số 676789) cả 16 vé nên liên hệ với nơi bán là đại lý vé số Hoàng Anh để nhận thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 9 - 3: 32 Tỉ Đồng từ vé số online - Ảnh 2.

16 vé Đồng Tháp trúng giải độc đắc được bán qua online. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh

Thông tin khách hàng trúng độc đắc với số tiền rất lớn khi mua vé số online đã gây "sốt" mạng xã hội. Bởi lẽ, thời gian gần đây, rất nhiều trường hợp khách hàng mua vé số online đã trở thành tỉ phú.

Cụ thể, vào ngày 16-10-2025, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một nữ khách hàng ở TP Cần Thơ. Vé trúng giải độc đắc (dãy số 799218) do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ phát hành trước đó một ngày.

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất" – ông Duy thông tin.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 27-11-2025, đã ghi nhận 1 người phụ nữ và 2 người nam ở tỉnh Vĩnh Long trúng giải độc đắc (dãy số 310717) 9 vé khi mua qua hình thức online.

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 28-2, giải độc đắc (dãy số 681039) cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng vé mua qua hình thức online là đại lý vé số Huy Nghi ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé Phú Vinh và đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 3-3, giải độc đắc (dãy số 327452) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé số qua hình thức online.

xổ số TP HCM tỉnh đồng nai xổ số miền nam
