Xổ số miền Nam: Lộ diện 2 người trúng 2 giải độc đắc trong đêm 8-3

Sáng 9-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài là Kiên Giang và Đà Lạt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Kiên Giang Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 8-3, giải độc đắc (dãy số 322515) được xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Nơi đổi thưởng trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Kiên Giang là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM. 14 vé Kiên Giang trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 717274) và giải an ủi của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng trong đêm khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 1 vé số Đà Lạt là đại lý vé số 7777 ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. 15 vé Đà Lạt trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý ve số tìm kiếm khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS 7777

Giải an ủi của vé số Đà Lạt cũng được đổi tại đại lý vé số Giản Thanh Bình ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long.