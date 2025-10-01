Khách Tây thử món mì ở Hà Nội có nước dùng đen sẫm, loại trứng “chưa từng thấy”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Khách Tây thử món mì ở Hà Nội có nước dùng đen sẫm, loại trứng “chưa từng thấy”

Theo Linh Trang/Vietnamnet

Hai du khách tới từ Canada rất ngạc nhiên khi thấy một món mì tại Hà Nội có nước dùng màu đen sẫm, ăn kèm gà đen, trứng non.

Chris và Steph là cặp du khách đến từ Canada, đang trong hành trình du lịch khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 250.000 người theo dõi, ghi lại những trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại các quốc gia.

Cặp đôi này rất yêu mến Hà Nội và xem đây là "thiên đường đồ ăn đường phố". Gần đây, họ chia sẻ một video khám phá 6 món ăn từ sợi độc đáo và hấp dẫn ở Thủ đô.

"Hà Nội không chỉ có phở. Các món sợi ở Hà Nội thật sự đa dạng về loại, kỹ thuật nấu, hương vị, nguyên liệu. Đến Hà Nội, bạn hãy thử phở nhưng cũng đừng bỏ lỡ những món sợi khác" - cặp đôi nhận xét.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cặp đôi thưởng thức 6 món sợi khác nhau tại Hà Nội. Ảnh: Hungry Two Travel


Trong hành trình ẩm thực, Chris và Steph thử 6 món sợi đặc trưng của Hà Nội gồm bún riêu cua ốc, miến lươn xào, bún thang, miến ngan, bánh đa trộn và mì gà tần. Trong đó, món mì gà tần khiến họ tò mò và ấn tượng nhất.

Tìm đến một quán vỉa hè trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cặp đôi bất ngờ khi thấy quán dùng mì ăn liền thay vì bún, miến hay bánh đa. Điểm đặc biệt khác là nước dùng có màu đen sẫm, ăn kèm gà đen và trứng non - nguyên liệu mà cả hai chưa từng trải nghiệm.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Món mì gà tần có nhiều thành phần lạ với 2 du khách nước ngoài. Ảnh: Hungry Two Travel

Quán mì gà tần mà Chris và Steph ghé là một địa chỉ nổi tiếng, luôn đông khách dù chỉ bày vài bộ bàn ghế nhỏ trên vỉa hè chật hẹp. Nước dùng được ninh từ xương gà cùng nhiều loại thảo mộc, thuốc bắc như rau ngải cứu, táo tàu, hạt sen, kỷ tử… tạo nên vị ngọt thanh xen lẫn chút đắng nhẹ, có màu đen sậm, luôn nóng hổi và bốc khói nghi ngút.

Thực khách có thể chọn gà thường hoặc gà đen. Điểm khác biệt là mì tôm không được chần trước, mà được cho trực tiếp vào bát cùng thịt gà, ngải cứu, giá đỗ rồi chan thẳng nước dùng sôi sục lên trên, giúp sợi mì giữ được độ giòn dai vừa phải.

Thoạt nhìn, bát mì gà tần không quá bắt mắt và khá kén người ăn, bởi không phải ai cũng hợp với mùi vị đậm đặc của các vị thuốc bắc.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Cặp du khách tò mò thưởng thức món mì gà tần. Ảnh: Hungry Two Travel

Chris và Steph chọn thưởng thức mì gà đen tần, ăn kèm trứng non. Ngay khi bát mì được bưng ra, cả hai lập tức bị cuốn hút bởi hương thơm thảo mộc tỏa ra từ nước dùng. Nếm thử, họ bất ngờ với vị đắng nhẹ nhưng hài hòa, “kết hợp với mì tôm lại hợp đến lạ”.

Thịt gà khiến cặp đôi ấn tượng bởi độ mềm, đậm đà và thoang thoảng vị ngọt. Lần đầu trải nghiệm chùm trứng non, họ ví cảm giác như đang cầm một chùm nho; khi ăn lại gợi nhớ đến lòng đỏ trứng nhưng dai và ngon hơn nhiều.

“Nhờ kết hợp nhiều vị thuốc bắc, món ăn này vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe” - họ nhấn mạnh.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Bát mì gà tần có giá 70.000 đồng. Ảnh: Hungry Two Travel

Trong hành trình khám phá các món sợi ở Hà Nội, cặp đôi cũng ấn tượng với miến lươn xào ở Nguyễn Tư Giản và bánh đa trộn ở Lý Thường Kiệt. Đây là lần đầu họ ăn bánh đa - một loại sợi làm từ gạo nhưng bản to, dẹt và màu nâu, khi chín mềm mướt.

"Tôi thích các món sợi khô ở Việt Nam vì chủ quán sẽ phục vụ kèm một bát nước dùng, hương vị rất ngon. Đầu bếp sử dụng nguyên liệu đa dạng và khéo léo. Mì mềm được kết hợp với giá đỗ, hành phi, đậu phộng giòn, tạo nên sự hài hòa" - Steph nhận xét.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Miến lươn xào và bánh đa trộn cũng là 2 món được cặp đôi yêu thích. Ảnh: Hungry Two Travel


Khách Tây bất ngờ với món mì gà tần đen sẫm ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tin liên quan

Gia đình du khách sợ sầu riêng tới già vì phải ăn 5,5 kg ngay trước giờ bay

Sau tình huống "dở khóc dở cười" ở sân bay Chiang Mai, các thành viên trong gia đình cho biết họ thậm chí không muốn nhắc tới sầu riêng thêm một lần nào nữa.

Quán cà phê "ẩn mình" giữa Cần Thơ như Đà Lạt thu nhỏ

(NLĐO)- Tuy nằm trong hẻm nhưng quán cà phê Ông Quan có không gian rộng lớn, mang đậm hơi thở Đà Lạt giữa lòng TP Cần Thơ nhộn nhịp.

"Bữa cơm Tết Độc lập" đánh thức những ký ức lịch sử

(NLĐO)- "Bữa cơm Tết Độc lập" gợi nhớ ký ức lịch sử qua những hương vị ẩm thực, và khơi dậy tinh thần sum vầy qua bữa cơm Việt.

ẩm thực Du lịch xanh du khách nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo