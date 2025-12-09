HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp thứ 6 diễn ra trong thời điểm quan trọng, tổng kết 5 năm (2021-2025), tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026-2030

Sáng 9-12, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự kỳ họp thứ 6 sáng 9-12

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm cả hệ thống chính trị thành phố tập trung hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy TP HCM về xây dựng, phát triển thành phố nhanh, bền vững, vì cả nước và cùng cả nước.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp song song với đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

GRDP năm 2025 ước tăng khoảng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước (cả nước tăng khoảng 8%), tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của thành phố. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD (cả nước khoảng 5.000 USD).

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 3.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt khoảng 746.438 tỉ đồng (bằng 109,6% so với cùng kỳ; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao; 107,3% dự toán HĐND TPHCM giao), chiếm 31,2% cả nước, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, TP HCM vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng; tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm, đầu tư công, các nhiệm vụ, đề án thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 còn chậm.

Mặt khác, hạ tầng giao thông, đô thị, xã hội còn quá tải, thiếu đồng bộ; quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai còn bất cập; các vấn đề môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự vẫn là áp lực lớn đặt ra cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành...

Xem xét, thông qua nhiều nội dung 

Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển TP HCM năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, nghe và thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và của giai đoạn 2026-2030; triển khai Nghị quyết 98; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố...

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 9-12

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 9-12

Xem xét, cho ý kiến và quyết định hệ thống nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo Danh mục có 53 nội dung, gồm 27 nghị quyết quy phạm pháp luật và 26 nghị quyết cá biệt, tập trung vào các nhóm vấn đề đầu tư công, cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách; phí, lệ phí; chính sách về nguồn nhân lực, về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của thành phố - Ảnh 6.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 9-12

"Đây là những nội dung rất quan trọng, gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng thể chế đặc thù cho TP HCM, tạo hành lang pháp lý để khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển" - Chủ tịch HĐND TP HCM nhìn nhận.

Ngoài ra, kỳ họp còn nghe Chủ tịch UBND TP HCM báo cáo, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của thành phố; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông…

Qua đó, yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm "nói đi đôi với làm", không né tránh, không hình thức.

Chủ tịch HĐND TP HCM cho hay khối lượng công việc tại kỳ họp rất lớn, nội dung vừa rộng, vừa sâu, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa gắn với những vấn đề cấp bách, thiết thực của đời sống nhân dân, đòi hỏi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo, cân nhắc toàn diện để quyết nghị.

Do đó, ông Võ Văn Minh đề nghị đại biểu HĐND TP HCM nghiên cứu kỹ tài liệu; tích cực, thẳng thắn thảo luận; quan tâm đến tính khả thi, tính đồng bộ, tính dự báo và tính bền vững của từng chính sách, từng nghị quyết.

Đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do bão lũ

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết tại kỳ họp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, HĐND TP HCM tổ chức hoạt động quyên góp để ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ.

"HĐND TP HCM chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ phải gánh chịu do đợt lũ lịch sử vừa mới gây ra; rất mong và rất tin tưởng các địa phương sẽ sớm vượt qua để ổn định cuộc sống" - Chủ tịch HĐND TP HCM bày tỏ.

Kỳ họp lần này còn tổ chức tuyên dương - trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM" cho một số đại biểu HĐND thành phố khóa X, ghi nhận những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ vừa qua của các đại biểu.

