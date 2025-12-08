Thường trực HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm

HĐND TPHCM vừa có thông tin về kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 26-11, Thường trực HĐND TPHCM đã ban hành công văn về việc triệu tập đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10-12. Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết đối với những nội dung quan trọng của thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031.

Thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn bảo đảm đúng người, đúng nội dung; rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức tuyên dương và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM" cho các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét công tác nhân sự (nếu có).

Trong ngày thứ nhất, HĐND TPHCM nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; báo cáo thực hiện chủ đề năm 2025 "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố"; báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025…

TAND Thành phố báo cáo công tác xét xử năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; VKSND Thành phố báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Xem xét, thông qua các tờ trình của UBND TPHCM về cơ chế, chính sách, đầu tư công và các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Bí thư Thành ủy TPHCM sẽ có phát biểu chỉ đạo.

Trong ngày làm việc thứ hai, sẽ chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở an toàn thực phẩm về hiệu lực quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; Giám đốc Sở Xây dựng về tiến độ dự án trọng điểm, giảm ùn tắc, phát triển nhà ở xã hội và cấp giấy chủ quyền chung cư.