HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển

Y.Anh

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển sẽ khai mạc vào hôm nay, 1-6, ở rạp Ngọc Khánh, TP Hà Nội.

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam với sự đồng hành của Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Tuần phim thiếu nhi này kéo dài từ ngày 1 đến 5-6 với những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển cùng các bộ phim hoạt hình đặc sắc của Việt Nam. Chương trình giới thiệu 3 bộ phim Thụy Điển vừa được phục chế: "Pippi Tất dài và 7 đại dương", "Anh em sư tử trái tim", "Ronja, con gái tên cướp"; cùng với 11 phim hoạt hình Việt Nam: "Đáng đời thằng Cáo" (1960), "Chuyện ông Gióng" (1970), "Mèo con" (1965), "Trê Cóc" (1993), "Phép lạ hồi sinh" (1995) và các tác phẩm năm 2024 như "Chiếc lông gà hư hỏng", "Hàng xóm láng giềng", "Sâu khoang hóa bướm", "Ngọn đèn ấm áp".

Khai mạc Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển - Ảnh 1.

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển sẽ khai mạc ngày 1-6 tại Hà Nội. Ảnh: B.T.C

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng - cho hay nhân kỷ niệm 80 năm kể từ lần phát hành đầu tiên bộ truyện "Pippi Tất dài", NXB đã giới thiệu tới độc giả Việt Nam 4 tập sách tranh được minh họa với gam màu rực rỡ cùng tạo hình Pippi kinh điển, do họa sĩ Ingrid Vang Nyman thực hiện.

"Bộ sách tranh giúp những câu chuyện về Pippi càng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi hơn. Hy vọng rằng thông qua chương trình này, các em sẽ được gặp lại bạn Pippi không chỉ trên trang sách mà còn sống động hơn nữa qua phim điện ảnh" - bà Vũ Thị Quỳnh Liên bày tỏ.

Dịp 1-6 năm nay, vào sáng thứ bảy hằng tuần, chuỗi sự kiện "Góc đọc cuối tuần" cũng diễn ra nhiều chương trình thú vị với sự góp mặt của nhà văn thiếu nhi Đoàn Lữ Thụy Phương (6-6), tác giả Lê Anh Vinh (13-6), tác giả Lưu Tuấn Anh (20-6)…

Tin liên quan

"Mèo máy" Doraemon sắp đạt trăm tỉ đồng, "Tạm biệt Gohan" tạo dấu ấn

"Mèo máy" Doraemon sắp đạt trăm tỉ đồng, "Tạm biệt Gohan" tạo dấu ấn

(NLĐO) - Phim về "mèo máy" Doraemon đang bội thu tại thị trường Việt. Bên cạnh đó, "Tạm biệt Gohan" cũng gặt hái doanh thu ấn tượng.

Bom tấn ngoại khuấy động rạp hè

Gần một năm sau khi "Superman" gây sốt phòng vé toàn cầu, DC Studios trở lại với khán giả Việt mùa hè 2026 qua màn "chào sân" của "Supergirl"

Chiếu miễn phí nhiều phim dịp 1-6

Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026 được Cục Điện ảnh tổ chức từ ngày 31-5 đến 7-6 trên phạm vi toàn quốc.

Thụy Điển phim thiếu nhi Nhà xuất bản Kim Đồng tác phẩm điện ảnh phim điện ảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo