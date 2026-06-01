Khai mạc Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển do Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam với sự đồng hành của Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Tuần phim thiếu nhi này kéo dài từ ngày 1 đến 5-6 với những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển cùng các bộ phim hoạt hình đặc sắc của Việt Nam. Chương trình giới thiệu 3 bộ phim Thụy Điển vừa được phục chế: "Pippi Tất dài và 7 đại dương", "Anh em sư tử trái tim", "Ronja, con gái tên cướp"; cùng với 11 phim hoạt hình Việt Nam: "Đáng đời thằng Cáo" (1960), "Chuyện ông Gióng" (1970), "Mèo con" (1965), "Trê Cóc" (1993), "Phép lạ hồi sinh" (1995) và các tác phẩm năm 2024 như "Chiếc lông gà hư hỏng", "Hàng xóm láng giềng", "Sâu khoang hóa bướm", "Ngọn đèn ấm áp".

Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển sẽ khai mạc ngày 1-6 tại Hà Nội. Ảnh: B.T.C

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng - cho hay nhân kỷ niệm 80 năm kể từ lần phát hành đầu tiên bộ truyện "Pippi Tất dài", NXB đã giới thiệu tới độc giả Việt Nam 4 tập sách tranh được minh họa với gam màu rực rỡ cùng tạo hình Pippi kinh điển, do họa sĩ Ingrid Vang Nyman thực hiện.

"Bộ sách tranh giúp những câu chuyện về Pippi càng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi hơn. Hy vọng rằng thông qua chương trình này, các em sẽ được gặp lại bạn Pippi không chỉ trên trang sách mà còn sống động hơn nữa qua phim điện ảnh" - bà Vũ Thị Quỳnh Liên bày tỏ.

Dịp 1-6 năm nay, vào sáng thứ bảy hằng tuần, chuỗi sự kiện "Góc đọc cuối tuần" cũng diễn ra nhiều chương trình thú vị với sự góp mặt của nhà văn thiếu nhi Đoàn Lữ Thụy Phương (6-6), tác giả Lê Anh Vinh (13-6), tác giả Lưu Tuấn Anh (20-6)…