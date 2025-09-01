HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Khai thác tiêu chí "xanh" để tạo lợi thế

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

VISANTE - dự án của Công ty CP Viginseng - vào tốp 50 cuộc thi Startup Wheel 2025 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 2.144 dự án đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Là thương hiệu mỹ phẩm "xanh", sử dụng chiết xuất sâm Việt Nam, VISANTE được sáng lập bởi anh Nguyễn Huỳnh Hoài Bảo và anh Nguyễn Hoàng Thanh Danh, ra mắt năm 2024. VISANTE là sự kết hợp giữa các thành phần bản địa với các công nghệ hiện đại như UAE (chiết xuất sóng siêu âm) giúp bảo toàn tối đa hoạt chất quý, nanoencapsulation (bao vi nano) làm tăng khả năng thẩm thấu. 

Nhờ đó, các sản phẩm không chỉ giữ được hoạt chất tinh túy từ tự nhiên mà còn đạt hiệu quả cao trong chăm sóc da, tóc và cơ thể, đồng thời thân thiện với môi trường.

Mới đây, Viginseng đã ra mắt sản phẩm "3 trong 1" (tắm, gội, rửa mặt) dành cho nam và nhanh chóng trở thành sản phẩm bán rất chạy, cho thấy yếu tố "xanh" đã tạo nên lợi thế. Giới thiệu về sản phẩm, anh Hoài Bảo cho rằng ưu điểm "lấy lòng" được khách hàng nam là sự nhanh, gọn nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chí sạch, thơm.

Khai thác tiêu chí "xanh" để tạo lợi thế - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Huỳnh Hoài Bảo, đồng sáng lập Công ty CP Viginseng, giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện khởi nghiệp tổ chức tại TP HCM vào tháng 8-2025

Nói về ý tưởng hình thành Viginseng, Hoài Bảo cho biết năm 2023, được Thanh Danh rủ đi khảo sát vùng trồng sâm ở Đà Nẵng và Lai Châu, anh nhận ra sâm Việt Nam là loài tốt nhất thế giới với dược chất cao hơn sâm Hàn Quốc, Canada gấp 2-4 lần. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, phương thức canh tác còn thô sơ nên sâm Việt có sản lượng thấp, giá cao, không được nhiều doanh nghiệp chọn làm nguyên liệu.

"Chúng tôi ấp ủ dự định phải làm gì đó để dược liệu quý này không "ngủ yên" trên núi. Qua nghiên cứu thị trường, chúng tôi thấy 90% mỹ phẩm hiện nay là các dòng hóa mỹ phẩm trong khi Việt Nam có hơn 5.000 loại dược liệu quý nhưng thiếu các loại mỹ phẩm thiên nhiên và thuần Việt" - anh Hoài Bảo nhớ lại.

Hoài Bảo là dược sĩ đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, còn Thanh Danh là kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao. Nhờ đội ngũ sáng lập đó, thương hiệu VISANTE có lợi thế trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ khâu giống, chiết xuất, tinh chế cho tới sản phẩm đầu ra.

Sau gần 1 năm ra mắt, Viginseng đã có 12 sản phẩm, hướng tới khách hàng mục tiêu là người trẻ có thu nhập tốt, quan tâm đến lối sống xanh và sản phẩm thiên nhiên. Nhóm khách hàng này đang tăng mạnh khi xu hướng mua sắm qua thương mại điện tử và lối sống xanh lên ngôi.

Công ty đang có kế hoạch táo bạo là nghiên cứu quy trình trồng và di thực cây sâm từ Lai Châu và vùng núi Ngọc Linh (địa phận tỉnh Quảng Ngãi - TP Đà Nẵng) về các địa phương khác. Nếu thành công, công ty sẽ chuyển giao công nghệ cho nông dân, giúp gia tăng năng suất và nguồn trồng, giảm giá nguyên liệu đầu vào, từ đó đưa sâm Việt Nam đi vào đời sống dễ dàng hơn.

Theo nhà sáng lập Viginseng, khoản đầu tư gần 12 tỉ đồng tiền mặt - phần lớn dùng để mua cây giống phục vụ nghiên cứu quy trình trồng và di thực - dự kiến sẽ hòa vốn vào đầu năm 2026, cho thấy những tín hiệu tích cực từ thị trường.

