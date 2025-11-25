Khám chữa bệnh tốt hơn nhưng quá tải, thủ tục phiền hà vẫn tồn tại

"Cách đây 10 năm, hàng chục nghìn người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh, không phải vì kỹ thuật yếu mà vì chưa tin vào chất lượng dịch vụ trong nước. Hiện nhiều người đã quay lại, thậm chí bệnh nhân quốc tế cũng chọn Việt Nam nhờ chất lượng đảm bảo và chi phí hợp lý, minh chứng rõ ràng cho sự đổi thay của ngành y tế".

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam có những chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình hành động Quốc gia nâng cao năng lực quản lí chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn đến 2025, ngày 25-11 tại Hà Nội.

Theo ông Thuấn, trong 10 năm gần đây, hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được thiết lập tương đối đầy đủ, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quản trị chất lượng hiện đại và hội nhập quốc tế. Văn hóa an toàn người bệnh và các phương pháp cải tiến liên tục ngày càng được chú trọng.

Từ báo cáo sự cố, kiểm thảo tử vong, hội đồng thuốc - điều trị đến khảo sát hài lòng người bệnh, các bệnh viện đã chuyển từ "báo cáo cho đủ" sang "báo cáo để học hỏi, rút kinh nghiệm. Nhờ đó, tỉ lệ sự cố nghiêm trọng giảm, nhiều biến cố lâm sàng được phát hiện sớm, quy trình được chuẩn hóa, mở ra giai đoạn mới trong quản trị rủi ro bệnh viện.

Hoạt động cải tiến chất lượng cũng lan tỏa với 95% bệnh viện lập kế hoạch cải tiến hàng năm, hơn 87% đo lường chỉ số chất lượng...

Một thay đổi đáng ghi nhận là xu hướng người bệnh ra nước ngoài khám chữa bệnh đã đảo chiều. Thay vì "chảy máu" bệnh nhân, nhiều cơ sở y tế trong nước hiện thu hút bệnh nhân quốc tế, từ các kỹ thuật đơn giản như nhổ răng số 8, thẩm mỹ răng, tới những can thiệp chuyên sâu, phức tạp như tim mạch hay sơ sinh.

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Y tế cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại như tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn; thủ tục khám chữa bệnh dù đã cải thiện nhưng vẫn còn gây phiền hà; lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kỹ thuật; chưa đồng đều về chất lượng giữa các cấp chuyên môn; nhân lực chất lượng cao còn thiếu; cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho chất lượng.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết thời gian tới công tác quản lý chất lượng bệnh viện sẽ tập trung vào sáu trọng tâm: hoàn thiện khung pháp lý; tăng cường an toàn người bệnh; quản lý chất lượng dựa trên dữ liệu; chuyển đổi số trong quản lý chất lượng; phát triển nhân lực quản lý chất lượng; và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Mục tiêu đến năm 2035 là xây dựng hệ thống khám chữa bệnh chất lượng cao, an toàn, hiệu quả và công bằng, đạt chuẩn khu vực và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Một số poster giới thiệu kết quả 10 năm triển khai được trưng bày tại hội nghị

Cùng đó, Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện mới sẽ được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả hiện có, đồng thời phù hợp đặc thù Việt Nam và hài hòa với thông lệ quốc tế. Tiêu chuẩn này được thiết kế theo các mức độ, có lộ trình rõ ràng để bệnh viện chủ động triển khai và nâng hạng chất lượng bền vững.

Ngành y tế cũng đặt mục tiêu 100% bệnh viện tuyến trung ương đạt chuẩn quốc gia nâng cao, gắn xếp hạng bệnh viện với cơ chế chi trả, thành lập đơn vị đánh giá chất lượng độc lập, triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa quốc gia, đồng thời tăng vai trò của người bệnh trong đánh giá dịch vụ.