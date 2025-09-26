HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khán giả TP HCM háo hức chờ tuyển Việt Nam trình diễn

Tường Phước

(NLĐO) - Hai trận chạm trán tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại TP HCM vào các ngày 9 và 14-10.

Tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có trận ra quân giành chiến thắng giòn giã trước tuyển Lào trên sân Bình Dương. Ở hai lượt đấu kế tiếp chạm trán tuyển Nepal, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ tiếp tục được thi đấu tại TP HCM, trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) và Thống Nhất (TP HCM).

Khán giả TP HCM háo hức chờ tuyển Việt Nam trình diễn- Ảnh 1.

Cuộc họp rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nepal

Triển khai công tác chuẩn bị các trận đấu của tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Sở Văn hóa, Thể thao (Sở VHTT) TP HCM đã có cuộc họp rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức.

Tham dự và đồng chủ trì cuộc họp có ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở VHTT TP HCM, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF). Cùng tham dự có lãnh đạo LĐBĐ TP HCM (HFF), An ninh, Y tế, Sở Ngoại vụ, công ty cổ phần CLB Bóng đá Becamex TP HCM; Ban Tổng thư ký VFF và các phòng chức năng.

Khán giả TP HCM háo hức chờ tuyển Việt Nam trình diễn- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF

Tại cuộc họp diễn ra hôm 25-9, đại diện các phòng chức năng VFF đã báo cáo những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện. Đại diện An ninh, Y tế, sân thi đấu… của TP HCM cũng trình bày các vấn đề liên quan cùng phối hợp và triển khai với VFF.

Ông Cao Văn Chóng cho biết Ban tổ chức địa phương sẽ phối hợp tốt nhất với VFF để tổ chức thành công hai sự kiện, gồm các trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nepal và vòng loại U17 nữ châu Á 2026, góp phần khẳng định uy tín của Bóng đá Việt Nam với LĐBĐ châu Á (AFC).

Sau cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị, đại diện lãnh đạo VFF tiếp tục họp với Sở VHTT TP HCM và sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu ngày 14-10 giữa đội tuyển Nepal gặp đội tuyển Việt Nam (lúc 19 giờ 30) tại sân Thống Nhất (TP HCM).

Khán giả TP HCM háo hức chờ tuyển Việt Nam trình diễn- Ảnh 4.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở VHTT TP HCM

Theo kế hoạch, đầu tháng 10-2025, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân, tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal. Trận lượt đi, tuyển Việt Nam tiếp đón Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 9-10 trên sân Gò Đậu và màn tái đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14-10 tại sân Thống Nhất.

Hai trận đấu này sẽ được VFF phối hợp với FPT Play phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của hai đơn vị. VFF sẽ sớm thông báo kế hoạch bán vé hai trận đấu tới người hâm mộ.

Ngay sau trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, từ ngày 13 đến 17-10, sân Gò Đậu sẽ diễn ra vòng loại U17 nữ châu Á 2026. VFF cũng sẽ phát trực tiếp các trận đấu trên các nền tảng số của VFF.

Xem tuyển Việt Nam đấu Nepal trên kênh nào?

Xem tuyển Việt Nam đấu Nepal trên kênh nào?

(NLĐO) - Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chạm trán Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương và Thống Nhất

Nepal chọn sân Thống Nhất làm sân nhà tiếp đón tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo đội tuyển Nepal chọn sân nhà Thống Nhất trong trận chạm trán tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vòng loại U23 châu Á 2026: Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Sau chiến thắng 2 sao ngày ra quân giải đấu, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam vòng loại Asian Cup 2027
