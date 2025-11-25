Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền cấp xã. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu mới của quản trị địa phương.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong phân cấp, phân quyền

Theo công văn 171/CV-BCĐ do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo – ký gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu trọng tâm là xử lý toàn bộ vướng mắc tại cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công văn được ban hành trên cơ sở Kết luận 210-KL/TW ngày 12-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 14-11-2025.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh các địa phương phải rà soát, đánh giá khả năng thực thi các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại cấp xã; kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp thực tế. Đối với những nhiệm vụ trước đây của cấp huyện đã phân xuống cấp xã nhưng phát sinh vướng mắc, UBND cấp tỉnh được giao chủ động chỉ đạo tháo gỡ, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm tổ chức thực hiện.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo các bộ quản lý ngành hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2025, không còn bất kỳ khó khăn hay chồng chéo liên quan đến nhiệm vụ phân cấp ở địa phương.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, thành lập mới đơn vị sự nghiệp ở cấp xã

Khẩn trương kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực cho cấp xã

Một trong những yêu cầu cấp bách là hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã. Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần hoàn thành cơ bản trong tháng 12-2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Các tỉnh, thành phải sớm sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương và quy định hiện hành; đồng thời bổ sung đủ nhân lực chuyên môn, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, ký hợp đồng lao động cần được triển khai chủ động để bảo đảm mỗi xã có đủ năng lực quản trị và phục vụ người dân.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức phải di chuyển xa đến trung tâm hành chính mới nhằm bảo đảm ổn định tư tưởng và chất lượng công tác.

Bảo đảm cơ sở vật chất và hạ tầng số kết nối thông suốt

Về cơ sở vật chất, các địa phương được yêu cầu rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công, cải tạo hoặc đầu tư trang thiết bị bảo đảm điều kiện làm việc cho chính quyền cấp xã. Một trong những điểm tồn tại lớn là tình trạng thiếu hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu. Ban Chỉ đạo yêu cầu khắc phục triệt để, hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm kết nối thông suốt từ xã đến huyện, tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuẩn hóa quy trình công việc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo triển khai, bảo đảm đến hết tháng 12-2025 xử lý dứt điểm toàn bộ khó khăn trong 4 nhóm nội dung: phân cấp – phân quyền; tổ chức bộ máy; nhân sự; cơ sở vật chất và hạ tầng số.