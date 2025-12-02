Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn về công tác tuyền thông cho cán bộ Công đoàn Campuchia

Ngày 2-12, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất các sản phẩm truyền thông Công đoàn với sự tham gia của 30 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia và Liên hiệp Công đoàn Campuchia.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân phát biểu tại chương trình

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác đã được triển khai có hiệu quả giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia và Liên hiệp Công đoàn Campuchia trong hơn 10 năm qua.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của AI đã tạo ra bước chuyển đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đối với lĩnh vực truyền thông, AI không chỉ là một công nghệ hỗ trợ, mà thực sự đã trở thành một nguồn lực mới, giúp tăng cường hiệu suất, giảm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông, đồng thời tăng khả năng tương tác với đoàn viên và người lao động qua mạng xã hội.

Cán bộ Công đoàn Campuchia tham gia lớp tập huấn

Về phía Campuchia, ông Chhin Sony - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Campuchia, thông tin một số tình hình hoạt động của Liên hiệp Công đoàn Campuchia. Ông cho biết thời gian qua, việc thúc đẩy áp dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực quản lý tại Campuchia đã mang lại lợi ích cho người dân, Công đoàn và đoàn viên Công đoàn bằng cách giảm thời gian và chi phí đi lại, tăng cường sự tham gia vào các dịch vụ công và giúp củng cố mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực lao động.

Ông tin rằng sự phát triển kỹ thuật số sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng của lĩnh vực lao động Campuchia và bày tỏ sự cảm ơn với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nâng cao trình độ cho cán bộ Công đoàn Campuchia.

Tham gia tập huấn trong hai ngày 2 và 3-12, các cán bộ Công đoàn Campuchia được nghe trao đổi về Tổng quan về truyền thông Công đoàn trong kỷ nguyên số và vai trò của AI; hướng dẫn áp dụng AI trong viết tin bài cho website, báo chí, fanpage Công đoàn; Ảnh, video trong tin bài và ứng dụng AI tạo ảnh, video; Hướng dẫn tạo background; Xây dựng chiến dịch truyền thông Công đoàn tích hợp AI…