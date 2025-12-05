Đổi mới thi đua - khen thưởng trong tổ chức Công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVC-LĐ hoạt động Công đoàn" và tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Thi đua thúc đẩy sáng tạo

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/2020 cho thấy phong trào thi đua trong CNVC-LĐ giai đoạn 2020-2025 đã bám sát các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; thể hiện rõ tinh thần đổi mới, thực chất, hướng mạnh về cơ sở.

Các phong trào thi đua được tổ chức bài bản, có chiều sâu, có tiêu chí rõ ràng, hướng đến kết quả cụ thể, tác động tích cực đến năng suất lao động, hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời.

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Trong đó, mục tiêu 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 85% Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo đã đạt và vượt ở hầu hết các địa phương, với 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 90% Công đoàn cơ sở thực hiện. 100% phong trào thi đua sau khi được phát động đều được duy trì, sơ kết, tổng kết; việc nhân rộng điển hình tiên tiến cũng đạt chỉ tiêu.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng do UBND TP HCM, LĐLĐ thành phố và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức dành cho kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mục tiêu ít nhất 15% tổng số cá nhân được khen thưởng hằng năm là công nhân (CN) - lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đã vượt chỉ tiêu (đạt 35,5%). Giai đoạn 2020-2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 2 lần sửa đổi Quy chế khen thưởng để bảo đảm đúng quy định Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và các quy định mới của nhà nước về đổi mới công tác khen thưởng. Nhiều nội dung cũng được điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động Công đoàn. Các nội dung được sửa đổi đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc về công tác khen thưởng trong hệ thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn không chỉ ghi nhận thành tích mà còn là động lực tinh thần quan trọng, thúc đẩy đoàn viên - lao động phát huy tối đa khả năng sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, một số quy định trong Quy chế khen thưởng bộc lộ những điểm chưa phù hợp; một số tiêu chí, quy trình cần được điều chỉnh để đáp ứng thực tiễn.

Đơn giản hóa thủ tục khen thưởng

Trong 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình và được Chủ tịch nước tặng thưởng 142 huân chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 46 cờ thi đua, 135 bằng khen. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 118 cá nhân; tặng bằng khen cho 2.438 tập thể, 22.729 cá nhân và 3.815 Bằng Lao động sáng tạo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đã có những góp ý sát với thực tế về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn. Theo ông, dự thảo cơ bản đầy đủ và bao quát, song bố cục cần được sắp xếp lại để dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện. Ông cũng cho rằng tỉ lệ tăng số lượng bằng khen theo dự thảo của Tổng LĐLĐ Việt Nam (từ 1,2% lên 1,5%) là quá thấp đối với những địa phương có hàng ngàn Công đoàn cơ sở.

"TP Hà Nội hiện có hơn 6.500 Công đoàn cơ sở, nếu áp dụng tỉ lệ 1,5% thì chỉ có khoảng 90 bằng khen. Tỉ lệ này quá nhỏ, không đủ lan tỏa phong trào thi đua. Với các địa phương đặc thù, chúng tôi đề xuất mức 2,5% - 3%" - ông Khánh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, thủ tục hồ sơ khen thưởng cần gọn hơn, tránh tình trạng "3 - 4 bảng thành tích mỗi người", dẫn đến tốn thời gian khi xét duyệt. Vấn đề về đơn giản hóa thủ tục triển khai khen thưởng cũng được nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý.

Từ góc độ Công đoàn ngành trung ương, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ hóa khái niệm, nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị không thuộc sự quản lý của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, phân tích: Trong hệ thống, có Công đoàn tập đoàn, Công đoàn tổng công ty… nên các điều khoản về danh hiệu, cờ thi đua, bằng khen cần bổ sung cụm từ "và tương đương" để thuận lợi trong áp dụng; đồng thời bổ sung danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc".

Bên cạnh đó, cần xác định rõ chủ thể tặng danh hiệu, "ai tặng, tặng cho ai" phải được viết rõ trong điều khoản; đồng thời mở rộng phạm vi công nhận sáng kiến cấp tập đoàn, nhằm phù hợp thực tiễn tại các đơn vị lớn.

Theo đại diện Công đoàn Hàng hải Việt Nam, Công đoàn tập đoàn, tổng công ty không thuộc MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, nếu bỏ thẩm quyền xét các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể lao động xuất sắc… thì không thể thực hiện được. Do đó, đại diện Công đoàn Hàng hải Việt Nam đề nghị giữ thẩm quyền này cho các Công đoàn ngành, tập đoàn, nhằm bảo đảm phù hợp trong mô hình tổ chức mới.

Khen thưởng cần kịp thời Một điểm nhấn của hội thảo là góc nhìn từ Công đoàn cơ sở, nơi trực tiếp triển khai khen thưởng, cũng là nơi có nhiều vướng mắc nhất trong thực tế. Đại diện doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đông CN, bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam (gần 10.000 đoàn viên), cho rằng nhiều sáng kiến của CN mang lại hiệu quả hàng trăm triệu đồng, nếu để đến cuối năm mới xét thưởng thì không còn đủ ý nghĩa. Khen thưởng phải thực hiện ngay khi người lao động tạo ra giá trị. Vì vậy, bà Ái đề xuất tinh gọn tối đa biểu mẫu; đẩy mạnh việc nộp hồ sơ điện tử, cho phép xác nhận trực tuyến; nâng tỉ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; tăng hình thức khen thưởng cấp tỉnh và cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CN.



