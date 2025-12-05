Đổi mới thi đua - khen thưởng trong tổ chức Công đoàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đổi mới thi đua - khen thưởng trong tổ chức Công đoàn

VĂN DUẨN

Với yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định cần đổi mới công tác thi đua - khen thưởng để thúc đẩy sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVC-LĐ hoạt động Công đoàn" và tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Thi đua thúc đẩy sáng tạo

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/2020 cho thấy phong trào thi đua trong CNVC-LĐ giai đoạn 2020-2025 đã bám sát các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; thể hiện rõ tinh thần đổi mới, thực chất, hướng mạnh về cơ sở.

Các phong trào thi đua được tổ chức bài bản, có chiều sâu, có tiêu chí rõ ràng, hướng đến kết quả cụ thể, tác động tích cực đến năng suất lao động, hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời.

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Trong đó, mục tiêu 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 85% Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo đã đạt và vượt ở hầu hết các địa phương, với 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 90% Công đoàn cơ sở thực hiện. 100% phong trào thi đua sau khi được phát động đều được duy trì, sơ kết, tổng kết; việc nhân rộng điển hình tiên tiến cũng đạt chỉ tiêu.

Đổi mới thi đua - khen thưởng trong tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng do UBND TP HCM, LĐLĐ thành phố và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức dành cho kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mục tiêu ít nhất 15% tổng số cá nhân được khen thưởng hằng năm là công nhân (CN) - lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đã vượt chỉ tiêu (đạt 35,5%). Giai đoạn 2020-2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 2 lần sửa đổi Quy chế khen thưởng để bảo đảm đúng quy định Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và các quy định mới của nhà nước về đổi mới công tác khen thưởng. Nhiều nội dung cũng được điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi và yêu cầu thực tiễn trong hoạt động Công đoàn. Các nội dung được sửa đổi đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc về công tác khen thưởng trong hệ thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn không chỉ ghi nhận thành tích mà còn là động lực tinh thần quan trọng, thúc đẩy đoàn viên - lao động phát huy tối đa khả năng sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, một số quy định trong Quy chế khen thưởng bộc lộ những điểm chưa phù hợp; một số tiêu chí, quy trình cần được điều chỉnh để đáp ứng thực tiễn.

Đơn giản hóa thủ tục khen thưởng

Trong 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình và được Chủ tịch nước tặng thưởng 142 huân chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 46 cờ thi đua, 135 bằng khen. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 118 cá nhân; tặng bằng khen cho 2.438 tập thể, 22.729 cá nhân và 3.815 Bằng Lao động sáng tạo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, đã có những góp ý sát với thực tế về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn. Theo ông, dự thảo cơ bản đầy đủ và bao quát, song bố cục cần được sắp xếp lại để dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện. Ông cũng cho rằng tỉ lệ tăng số lượng bằng khen theo dự thảo của Tổng LĐLĐ Việt Nam (từ 1,2% lên 1,5%) là quá thấp đối với những địa phương có hàng ngàn Công đoàn cơ sở.

"TP Hà Nội hiện có hơn 6.500 Công đoàn cơ sở, nếu áp dụng tỉ lệ 1,5% thì chỉ có khoảng 90 bằng khen. Tỉ lệ này quá nhỏ, không đủ lan tỏa phong trào thi đua. Với các địa phương đặc thù, chúng tôi đề xuất mức 2,5% - 3%" - ông Khánh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, thủ tục hồ sơ khen thưởng cần gọn hơn, tránh tình trạng "3 - 4 bảng thành tích mỗi người", dẫn đến tốn thời gian khi xét duyệt. Vấn đề về đơn giản hóa thủ tục triển khai khen thưởng cũng được nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý.

Từ góc độ Công đoàn ngành trung ương, nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ hóa khái niệm, nhất là trong bối cảnh nhiều đơn vị không thuộc sự quản lý của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Ông Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, phân tích: Trong hệ thống, có Công đoàn tập đoàn, Công đoàn tổng công ty… nên các điều khoản về danh hiệu, cờ thi đua, bằng khen cần bổ sung cụm từ "và tương đương" để thuận lợi trong áp dụng; đồng thời bổ sung danh hiệu "Công đoàn bộ phận xuất sắc".

Bên cạnh đó, cần xác định rõ chủ thể tặng danh hiệu, "ai tặng, tặng cho ai" phải được viết rõ trong điều khoản; đồng thời mở rộng phạm vi công nhận sáng kiến cấp tập đoàn, nhằm phù hợp thực tiễn tại các đơn vị lớn.

Theo đại diện Công đoàn Hàng hải Việt Nam, Công đoàn tập đoàn, tổng công ty không thuộc MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, nếu bỏ thẩm quyền xét các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể lao động xuất sắc… thì không thể thực hiện được. Do đó, đại diện Công đoàn Hàng hải Việt Nam đề nghị giữ thẩm quyền này cho các Công đoàn ngành, tập đoàn, nhằm bảo đảm phù hợp trong mô hình tổ chức mới. 

Khen thưởng cần kịp thời

Một điểm nhấn của hội thảo là góc nhìn từ Công đoàn cơ sở, nơi trực tiếp triển khai khen thưởng, cũng là nơi có nhiều vướng mắc nhất trong thực tế.

Đại diện doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đông CN, bà Nguyễn Thị Ái, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam (gần 10.000 đoàn viên), cho rằng nhiều sáng kiến của CN mang lại hiệu quả hàng trăm triệu đồng, nếu để đến cuối năm mới xét thưởng thì không còn đủ ý nghĩa. Khen thưởng phải thực hiện ngay khi người lao động tạo ra giá trị. Vì vậy, bà Ái đề xuất tinh gọn tối đa biểu mẫu; đẩy mạnh việc nộp hồ sơ điện tử, cho phép xác nhận trực tuyến; nâng tỉ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; tăng hình thức khen thưởng cấp tỉnh và cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CN.


Tin liên quan

Thi đua là động lực sáng tạo

Thi đua là động lực sáng tạo

Thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng công việc

Tạo sức bật cho phong trào thi đua

Phong trào thi đua phải đem lại hiệu quả, tạo bệ phóng vươn lên cho đoàn viên - lao động và cán bộ Công đoàn

Công đoàn Saigontourist: Mỗi năm có 200 công trình thi đua

(NLĐO)- Giai đoạn 2025-2030, Công đoàn Saigontourist phấn đấu vận động trên 50% người lao động nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ

tổ chức Công đoàn phong trào thi đua công đoàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp năng suất lao động Tôn Đức Thắng Ban chấp hành chiến sĩ thi đua vốn đầu tư trực tiếp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo