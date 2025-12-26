Khẩu chiến online, 2 nhóm ở TPHCM hẹn nhau ngoài đời

(NLĐO) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên ở TPHCM đã hẹn nhau ngoài đời để giải quyết
Ngày 26-12, Công an xã Phú Hòa Đông (TPHCM) cho biết đã lập hồ sơ truy xét, làm rõ vụ hỗn chiến vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến chuyện tình cảm và xích mích trên mạng xã hội, V.T.K.D (SN 2006) và T.T.N.D (SN 2005) đã liên lạc, hẹn gặp nhau để "giải quyết mâu thuẫn".
Một người trọng thương
Tối 24-12, tại khu vực hẻm không số, đường Hồ Văn Tắng, xã Phú Hòa Đông (TPHCM), nhóm do V.T.K.D cầm đầu đã chuẩn bị hung khí tự chế, mã tấu, gậy sắt và xảy ra hỗn chiến với nhóm đối phương.
Trong quá trình xô xát, L.P.C cùng một người khác đã dùng dao chém khiến 1 người bị thương nặng, mất máu cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng tiến hành truy xét nóng.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt, vận dụng đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã đã nhanh chóng mời làm việc 10 người.
Công an khuyến cáo
Công an xã Phú Hòa Đông nhận định đây là một vụ án rất nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác.
Qua vụ việc, Công an xã Phú Hòa Đông khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội.
