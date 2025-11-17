HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Khu công nghiệp Du Long chìm trong biển nước, 6.000 công nhân phải nghỉ việc

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nước đổ về ồ ạt làm Khu công nghiệp (KCN) Du Long (Khánh Hòa) chìm trong biển nước, giao thông chia cắt

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 17-11 khiến nước thượng nguồn đổ về ồ ạt, làm Khu công nghiệp (KCN) Du Long (xã Thuận Bắc, Khánh Hòa) chìm trong biển nước.

Đường vào khu công nghiệp bị ngập nhanh, tràn ra bên ngoài, buộc nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc, cho biết khoảng 6.000 công nhân buộc tạm nghỉ làm để đảm bảo an toàn. Ban quản lý KCN cũng ngắt điện toàn khu vực. Quốc lộ 1 đoạn đối diện KCN Du Long bị nước tràn qua.

- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Du Long ngập sâu trong nước

Ngập lụt cũng bao trùm nhiều thôn như Gò Sạn, Mỹ Nhơn, Ba Tháp. Hàng chục nhà dân bị nước tràn vào; nhiều diện tích cây trồng, đặc biệt là lúa giai đoạn kết hạt, bị hư hại. Tuyến Ba Tháp – Núi Le dẫn lên Phước Kháng tiếp tục sạt lở nặng, gây chia cắt cục bộ.

"Hiện nay mưa đang tạm ngưng ở Thuận Bắc. Tuy nhiên nếu mưa tiếp tục diễn ra thì tình trạng ngập sẽ còn kéo dài. Chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ, ưu tiên di dời bà con ở những vùng dân cư thấp, bị ngập sâu về vùng an toàn" - Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc nói với Báo Người Lao Động.

Khu công nghiệp Du Long ngập sâu trong nước

Trong 24 giờ qua, Khánh Hòa và khu vực lân cận có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 – 250 mm, nhiều điểm vượt 300 mm như Nhơn Hải (316,6 mm), Khánh Phú (334,6 mm), Hồ Suối Hành – Đập Đầu Mối (392 mm). 

Mực nước trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang đang ở mức báo động 2 – 3, một số nơi vượt báo động 3.

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

Cảnh báo lũ lên nhanh, dự báo mưa lớn diện rộng từ đêm 15-11 ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đà Nẵng được cảnh báo xuất hiện lũ lớn và mưa diện rộng từ ngày 15 đến 20-11, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực

Miền Bắc có nơi sắp rét đậm, miền Trung dự báo mưa lớn tới trên 700 mm

(NLĐO) - Miền Bắc dự báo đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung từ TP Huế đến Gia Lai sẽ có mưa lớn tới trên 700 mm.

