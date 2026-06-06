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Thể thao

Roland Garros 2026 - Cơ hội vàng cho Zverev

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chiến thắng trước Jakub Mensik ở bán kết đã đưa Zverev vào trận chung kết Roland Garros 2026 - lần thứ tư trong sự nghiệp.

Sau nhiều năm chờ đợi, tay vợt người Đức đang đứng trước cơ hội ngàn vàng để chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên, trong bối cảnh những tay vợt xuất sắc nhất thời điểm này đều đã sớm rời cuộc chơi.

Trận chung kết thứ tư

Alexander Zverev không tiến vào trận đấu cuối cùng tại Paris bằng sự may mắn. Trên con đường vào chung kết, hạt giống số hai lần lượt vượt qua Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys, Jesper de Jong, Rafael Jodar và Jakub Mensik. Ngoại trừ ván thua trước Halys và Mensik, Zverev gần như kiểm soát hoàn toàn các trận đấu của mình.

Roland Garros 2026 - Cơ hội vàng cho Zverev - Ảnh 1.

Alexander Zverev (trái) không tiến vào trận đấu cuối cùng tại Paris bằng sự may mắn

Đặc biệt, chiến thắng trước Mensik ở bán kết mang nhiều ý nghĩa. Tài năng trẻ người Cộng hòa Czech là một trong những hiện tượng của mùa giải 2026, sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và không ít lần gây khó khăn cho các tay vợt hàng đầu. Nhưng Zverev vẫn thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm để giành chiến thắng sau bốn ván.

Khi đặt chân vào trận chung kết, Zverev không chỉ là hạt giống cao nhất còn sót lại mà còn là tay vợt có hồ sơ thành tích Grand Slam dày dạn nhất trong số những người còn hiện diện tại Paris.

Roland Garros thay đổi hoàn toàn chỉ sau một tuần. Nếu nhìn lại thời điểm bốc thăm, rất ít người xem Zverev là ứng viên số một cho chức vô địch.

Carlos Alcaraz bước vào với tư cách đương kim vô địch và là chuyên gia sân đất nện hàng đầu thế giới. Jannik Sinner được đánh giá là tay vợt có phong độ tốt nhất ATP Tour. Novak Djokovic vẫn luôn là cái tên khiến mọi đối thủ phải dè chừng ở Grand Slam.

Nhưng Roland Garros 2026 nhanh chóng tạo ra những biến động lớn. Alcaraz phải rút lui vì chấn thương trước khi giải khởi tranh. Sinner bất ngờ bị loại ngay từ vòng hai. Djokovic cũng dừng bước ở vòng ba.

Chỉ trong vài ngày, ba ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu đều biến mất khỏi cuộc đua. Trong hoàn cảnh đó, Zverev từ vị trí kẻ thách thức trở thành người được kỳ vọng nhiều nhất.

Cánh cửa Grand Slam rộng mở

Sự nghiệp của Zverev là câu chuyện của một tay vợt luôn ở rất gần đỉnh cao nhưng chưa thể chạm tới. Anh từng vào chung kết US Open 2020, chung kết Australian Open 2024 và Roland Garros 2024 nhưng đều thất bại. Tính đến trước trận đấu với Flavio Cobolli, Zverev vẫn chưa sở hữu bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào dù đã nhiều năm nằm trong nhóm tay vợt hàng đầu thế giới.

Roland Garros 2026 - Cơ hội vàng cho Zverev - Ảnh 2.

Zverev chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam đầu tiên đúng một trận thắng

Thật ra mặt sân đất nện của Roland Garros là Grand Slam phù hợp nhất với lối chơi của Zverev. Khả năng giao bóng tốt, những cú đánh cuối sân ổn định và nền tảng thể lực bền bỉ giúp Zverev luôn duy trì sức cạnh tranh cao trên mặt sân đất nện. Việc liên tiếp góp mặt ở các vòng cuối tại Paris trong nhiều năm qua không phải điều ngẫu nhiên.

Nhưng khác với những lần trước, giải đấu năm nay Zverev được thi đấu trong bối cảnh đặc biệt hoàn toàn có lợi cho anh: không còn Alcaraz, không còn Sinner, không còn Djokovic. Những rào cản lớn nhất trên con đường tới danh hiệu đã lần lượt biến mất.

Cobolli: thử thách cuối cùng

Flavio Cobolli xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Tay vợt người Ý đã có giải đấu xuất sắc nhất sự nghiệp để lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Grand Slam. Anh trẻ hơn, sung sức hơn và mang theo tâm lý thoải mái của một người không bị áp lực phải chiến thắng.

Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, thành tích và khả năng xử lý những trận đấu lớn, cán cân vẫn nghiêng đáng kể về phía Zverev. Cobolli chưa từng trải qua bầu không khí của một trận chung kết Grand Slam. Ngược lại, Zverev đã nhiều lần hiện diện ở những sân khấu lớn nhất của quần vợt thế giới. Dù chưa thể vô địch, những trải nghiệm đó vẫn là lợi thế mà Cobolli không có.

Vấn đề của Zverev vì thế không hẳn nằm ở Cobolli, nó nằm ở chính anh. Sau ba lần thất bại trong các trận chung kết Grand Slam, liệu Zverev có thể vượt qua áp lực và nắm lấy cơ hội mà sự nghiệp đã chờ đợi quá lâu?

Thể thao luôn có chỗ cho bất ngờ và Cobolli đủ tài năng để biến trận chung kết thành một cuộc chiến thực sự. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ diễn biến Roland Garros 2026, rất khó phủ nhận rằng mọi điều kiện thuận lợi đang hội tụ về phía Alexander Zverev.

Con đường vào chung kết thuyết phục, phong độ ổn định, mặt sân sở trường và quan trọng nhất là sự vắng mặt của những đối thủ lớn nhất đã tạo nên một cơ hội hiếm có. Sau nhiều năm đứng dưới cái bóng của những nhà vô địch vĩ đại, Zverev giờ chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam đầu tiên đúng một trận thắng. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ gặp một cơ hội thuận lợi hơn thế tại Roland Garros.


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trận chung kết chức vô địch Zverev Roland Garros 2026 Flavio Cobolli
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