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Thể thao

Zverev lần thứ tư vào chung kết Grand Slam, tiến gần chức vô địch đầu tiên

Quốc An

(NLĐO) - Zverev tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi đánh bại Jakub Mensik 3-1, giành vé vào chung kết Roland Garros 2026.

Tối 5-6, hạt giống số 2 Alexander Zverev đã đánh bại Jakub Mensik 3-1 (7-5, 6-2, 3-6, 6-3) sau 3 giờ 1 phút thi đấu để giành vé vào chung kết Roland Garros 2026.

Trong đó, Zverev thắng sít sao set đầu và áp đảo ở set hai. Tay vợt người Đức để mất set ba trước sự vùng lên của đối thủ, rồi sớm dẫn 3-0 ở set bốn để khép lại trận đấu.

Việc vào chung kết Roland Garros, đây là trận chung kết Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt người Đức và là lần thứ hai anh góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Paris. Sau ba lần lỡ hẹn với danh hiệu, Zverev đang đứng trước cơ hội chinh phục Grand Slam đầu tiên.

Zverev lần thứ tư vào chung kết Grand Slam, tiến gần chức vô địch đầu tiên - Ảnh 1.

"Tôi biết Mensik là thử thách khó khăn nhất từ đầu giải. Cậu ấy đã chơi tuyệt vời ở set ba và nâng trình độ lên một đẳng cấp khác. Nhưng ở Grand Slam, bạn phải biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn và tôi đã làm được điều đó" - Zverev chia sẻ sau trận.

Việc hai ứng viên hàng đầu Jannik Sinner và Novak Djokovic sớm bị loại, Zverev đã tận dụng cơ hội thẳng tiến vào chung kết khi chỉ thua hai set sau sáu trận. Đối thủ của anh sẽ là người thắng trong cặp bán kết Flavio Cobolli - Matteo Arnaldi.

Trong khi đó, Mensik từng hy vọng trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết Roland Garros kể từ Rafael Nadal năm 2006, nhưng không thể xuyên thủng lối chơi chắc chắn của Zverev.

Chiến thắng này cũng giúp Zverev nâng thành tích đối đầu với Mensik lên 2-0 và chỉ còn cách chức vô địch Grand Slam đầu tiên đúng một trận thắng.

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