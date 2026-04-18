Khi công nghệ bắt tay với nhà sản xuất giải trí

Giải bài toán tài chính cho hàng trăm ngàn nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam

Bà Lê Phương Thảo (chủ tịch YeaH1) và ông Arnab Ghosh trao hoa và bắt tay-Picsart-AiImageEnhancer

Mới đây, Công ty Cổ phần 1Creators (Thành viên thuộc Tập đoàn YeaH1) và Công ty TNHH Circle Việt Nam Technologies "bắt tay nhau", đánh dấu việc kết hợp thế mạnh giữa đơn vị dẫn đầu về nội dung số và doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp công nghệ tài chính (Fintech), hướng tới mục tiêu trao quyền tài chính cho hàng trăm ngàn nhà sáng tạo nội dung và thế hệ trẻ tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, nền kinh tế sáng tạo đang bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, một thực tế tồn tại là hàng trăm ngàn nhà sáng tạo nội dung (Creators) dù làm việc chăm chỉ và có sức ảnh hưởng lớn, vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản do tính chất thu nhập chưa được chính thức hóa hoàn toàn.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Thi, CEO 1Creators, nhấn mạnh: "Tại 1Creators, chúng tôi cung cấp một nền tảng để các nhà sáng tạo và những người có sức ảnh hưởng có thể quản lý, vận hành và phát triển mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi muốn giúp các nhà sáng tạo dễ dàng biến đam mê của họ thành những sự nghiệp bền vững. Sự hợp tác với Circle sẽ mở ra những cánh cửa mới, mang đến những đổi mới mang tính đột phá cho cộng đồng".

Số hóa và đơn giản hóa dịch vụ tài chính cho thế hệ sáng tạo kiểu mới

Trọng tâm của mối quan hệ đối tác này là cách thức đưa các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiếp cận tệp khách hàng trẻ một cách gần gũi, tự nhiên và phá vỡ những rào cản của ngân hàng truyền thống.

Creators và Circle Vietnam Teachnology ký kết MOU

Ông Arnab Ghosh, CEO của Circle Vietnam Technologies, nhận định về tiềm năng thị trường: "Làm thế nào để chúng ta cải thiện cuộc sống của hàng trăm ngàn nhà sáng tạo tại Việt Nam, những người đã làm việc rất chăm chỉ, tạo dựng được tên tuổi cho bản thân, nhưng theo một số khía cạnh nào đó, họ vẫn chưa thể đáp ứng các điều kiện cơ bản để tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Đây là thế hệ lớn lên với chiếc điện thoại thông minh trên tay. Họ không muốn phải đến tận chi nhánh ngân hàng để làm những thủ tục phức tạp. Bằng việc kết hợp công nghệ của Circle cùng sức mạnh truyền thông của 1Creators và hệ sinh thái YeaH1, chúng tôi sẽ đơn giản hóa các dịch vụ tài chính, giúp cộng đồng sáng tạo và giới trẻ được trao quyền tài chính một cách toàn diện".

Theo đó, Circle sẽ cung cấp nền tảng công nghệ để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên sâu trong 1Creators giúp "mềm hóa" các giải pháp tài chính của Circle. Các dịch vụ này sẽ xuất hiện tự nhiên như một phần của câu chuyện mà các Creators chia sẻ, giúp người xem tiếp nhận thông tin thoải mái, không mang lại cảm giác bị quảng cáo làm phiền.