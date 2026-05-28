Khi "đu thần tượng" trở thành một nền kinh tế cảm xúc

Thay đổi khái niệm "hâm mộ"

Tăng Phúc và cộng đồng người hâm mộ đông đảo của mình

Từng có một thời, khái niệm "hâm mộ thần tượng" tại Việt Nam gắn liền với những tấm poster cắt từ báo giấy, những cuốn sổ lưu bút dán đầy hình ca sĩ hay cảm giác hồi hộp chờ thần tượng xuất hiện trên truyền hình.

Nhưng giờ đây, văn hóa fandom đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác: chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn và mang màu sắc của một "nền kinh tế cảm xúc" đúng nghĩa.

Người hâm mộ hiện nay không chỉ nghe nhạc hay theo dõi nghệ sĩ trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng chi tiền cho concert, fan meeting, album vật lý, lightstick, thời trang, phụ kiện và cả những món đồ lưu niệm mang dấu ấn cá nhân của thần tượng.

Ở chiều ngược lại, nghệ sĩ cũng không còn xem fan là "khán giả" đơn thuần, mà là một cộng đồng cần được chăm sóc, kết nối và đồng hành lâu dài.

Cơn sốt merch và văn hóa fandom thời đại mới cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới mẻ trong văn hóa "đu thần tượng" thời hiện đại.

Xu hướng này đang nở rộ tại showbiz Việt, tạo nên một diện mạo mới cho văn hóa thần tượng hiện đại. Trong đó, merchandise (merch) không còn là món đồ lưu niệm đơn thuần.

Nếu trước đây, merch chỉ dừng lại ở áo thun in hình nghệ sĩ hay poster, thì giờ đây, nhiều nghệ sĩ Việt đang biến những vật phẩm fandom thành sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, thời trang và cả tính sưu tầm.

Gần đây, HIEUTHUHAI gây chú ý khi mang áo trực tiếp từ Nha Trang và Đà Lạt về bán cho người hâm mộ. Điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không nằm ở chiếc áo, mà nằm ở cách nam rapper "bán" cảm giác gần gũi. Người hâm mộ có cảm giác mình đang nhận một món quà được chính thần tượng lựa chọn trong hành trình cá nhân, thay vì đơn thuần mua một sản phẩm thương mại.

Trong khi đó, SOOBIN, RHYDER hay Quang Hùng MasterD lại góp phần xây dựng "văn hóa kết nối thần tượng" bằng những bộ merchandise có tính thời trang cao. Không ít thiết kế được fan sử dụng như trang phục đời thường, thay vì chỉ là vật phẩm cổ vũ trong concert.

Các phiên bản giới hạn càng khiến nhu cầu sở hữu tăng mạnh, tạo nên tâm lý "phải có bằng được" trong cộng đồng fandom.

Một trong những ví dụ thú vị nhất thuộc về Tăng Phúc. Nam ca sĩ không dừng lại ở việc bán vật phẩm lưu niệm, mà tham gia thiết kế trang sức cùng STYLE by PNJ trong giai đoạn 2025-2026.

Chỉ sau hai sự kiện mở bán trực tiếp, bộ sưu tập nhanh chóng "sold out", cho thấy sức hút đặc biệt từ mô hình kết hợp giữa nghệ sĩ và thương hiệu thời trang đối với cộng đồng fandom trẻ. Lấy cảm hứng từ biệt danh "Hải Ly - Hỷ Lai", biểu tượng quen thuộc gắn với thông điệp "niềm vui tìm đến", BST mang màu sắc trẻ trung, tích cực và giàu tính chữa lành.

Từ dây cổ Mùa hè Hải Ly, charm phao Hải Ly đi bơi, charm kem chữa lành đến bông tai vòng hoa…, mỗi thiết kế đều như một "mảnh ký ức" nhỏ được Tăng Phúc gửi gắm đến người hâm mộ.

Điểm thú vị là nam ca sĩ không đơn thuần bán một món phụ kiện, mà đang kể câu chuyện về thế giới tinh thần của fandom mình. Các thiết kế mang tính ứng dụng cao, dễ phối với nhiều phong cách thời trang thường ngày, giúp người hâm mộ có thể mang "tín hiệu" của thần tượng vào cuộc sống một cách tự nhiên, tinh tế.

Sự thành công của "Sun Song - Mùa Hè Hải Ly" cho thấy merch hiện nay không còn là vật phẩm lưu niệm đơn thuần. Với Tăng Phúc, đó là cách anh kết nối cảm xúc với khán giả, chiều fan bằng sự thấu hiểu và tạo nên một cộng đồng nơi âm nhạc, thời trang và cá tính cá nhân có thể đồng hành cùng nhau.

Hai bộ sưu tập trang sức bạc của Tăng Phúc sử dụng hình ảnh "Hải ly" vốn đã quen thuộc với cộng đồng fan của anh cháy vé khi vừa mở bán

Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý của fandom Việt: người trẻ không tiếc tiền cho những món merch có giá trị sử dụng thật sự, có tính duy mỹ và có thể đồng hành trong đời sống hằng ngày. Khi kết hợp với một thương hiệu lớn, món đồ fandom được "nâng cấp" thành phụ kiện thời trang, giúp fan vừa thể hiện tình yêu thần tượng, vừa giữ được phong cách cá nhân.

Từ "đu idol" đến nền kinh tế người hâm mộ

Trong nhiều năm, cụm từ "đu thần tượng" từng bị nhìn nhận như một thú vui cảm tính của tuổi trẻ. Nhưng hiện tại, fandom đang vận hành gần giống một nền kinh tế thu nhỏ.

Mỗi lần nghệ sĩ ra mắt album, tổ chức concert hay tung merchandise, cộng đồng fan lập tức trở thành lực lượng tiêu dùng mạnh mẽ. Họ không chỉ mua sản phẩm cho bản thân mà còn tạo nên hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, thúc đẩy doanh thu, quảng bá hình ảnh và gia tăng sức ảnh hưởng cho nghệ sĩ.

Điểm khác biệt lớn nhất của thế hệ fan hiện nay nằm ở khả năng tự chủ tài chính. Tệp người hâm mộ của nhiều nghệ sĩ Việt không còn giới hạn ở học sinh, sinh viên mà mở rộng tới người đi làm, giới văn phòng, thậm chí những khán giả trưởng thành có thu nhập cao. Điều đó khiến thị trường merchandise tại Việt Nam phát triển nhanh hơn bao giờ hết.

Ở góc độ tích cực, đây là tín hiệu cho thấy khán giả Việt đã sẵn sàng chi trả cho giá trị tinh thần và tôn trọng bản quyền nghệ sĩ. Thay vì tiêu thụ âm nhạc miễn phí như trước, công chúng bắt đầu hiểu rằng việc mua album, vé concert hay merchandise chính là cách trực tiếp nuôi dưỡng đời sống sáng tạo. Đó cũng là mô hình đã phát triển rất mạnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc - nơi fan economy trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp giải trí.

Mặt trái của cơn sốt fandom

Tuy nhiên, đi cùng sự bùng nổ của văn hóa thần tượng là không ít tranh cãi. Việc nhiều công ty quản lý liên tục tung ra các phiên bản "blind box" (hộp mù), card hiếm giới hạn hay merchandise số lượng ít dễ tạo ra tâm lý FOMO – nỗi sợ bị bỏ lỡ.

Người hâm mộ, đặc biệt là khán giả trẻ, đôi khi bị cuốn vào áp lực phải mua để chứng minh tình yêu với thần tượng hoặc để không bị "ra rìa" trong cộng đồng fan.

Không ít cuộc tranh luận xuất hiện quanh câu hỏi: liệu nghệ sĩ đang xây dựng kết nối cảm xúc với fan hay đang thương mại hóa tình yêu của người hâm mộ? Ranh giới này thực tế rất mong manh.

Nếu merchandise chỉ là công cụ kiếm tiền, thiếu đầu tư về chất lượng và giá trị tinh thần, khán giả sẽ nhanh chóng cảm thấy bị khai thác cảm xúc. Nhưng nếu nghệ sĩ thật sự đặt tâm huyết vào sản phẩm, hiểu fandom của mình cần gì và tạo ra những trải nghiệm có giá trị, merchandise lại trở thành cầu nối văn minh giữa nghệ sĩ và công chúng.

Hình ảnh HIEUTHUHAI bán merch cũng thu hút khán giả với nhiều thú vị

Điều đáng chú ý là trong cuộc đua fandom hiện nay, nghệ sĩ nào càng tinh tế trong cách kết nối với fan, người đó càng giữ được cộng đồng bền vững. Khán giả hiện đại không chỉ mua một món đồ.

Họ mua cảm giác được thuộc về, được lắng nghe và được đồng hành cùng thần tượng trong hành trình trưởng thành. Vì thế, bài toán lớn nhất của nghệ sĩ và các công ty quản lý hiện nay không phải bán được bao nhiêu merchandise, mà là làm sao cân bằng giữa giá trị thương mại và sự tử tế trong nghệ thuật.

Khi một chiếc vòng tay, một chiếc áo hay một món đồ nhỏ có thể khiến người hâm mộ cảm thấy mình đang lưu giữ một phần ký ức thanh xuân, đó không còn là chuyện mua bán đơn thuần. Đó là cách văn hóa thần tượng đang tiến hóa — từ sự hâm mộ một chiều thành một mối quan hệ cảm xúc có sự kết nối, sẻ chia và đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ với khán giả.