Lao động trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm thu nhập cao mà còn đề cao ý nghĩa công việc và sự linh hoạt trong môi trường làm việc. Họ quan tâm đến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như cơ hội phát triển bản thân.

Những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp mang lại, như văn hóa làm việc thân thiện và sáng tạo, cùng với các chính sách phúc lợi linh hoạt, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, ngày càng trở nên quan trọng trong việc giữ chân người lao động.

Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài không chỉ tạo ra cảm giác được công nhận mà còn khuyến khích sự gắn bó. Nếu doanh nghiệp chỉ chú trọng vào lương, thưởng mà bỏ qua những yếu tố này, khả năng giữ chân lao động trẻ sẽ gặp nhiều thách thức.

Nhiều lao động trẻ cho rằng lương, thưởng là quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự gắn bó

Trương Hồng Loan (26 tuổi, quê An Giang), hiện là chuyên viên marketing tại một ngân hàng ở quận 1, TP HCM, cho rằng lương, thưởng chắc chắn quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự gắn bó. Một mức lương tốt giúp người lao động an tâm về tài chính, nhưng nếu môi trường làm việc thiếu thân thiện, sáng tạo và không có cơ hội thăng tiến, họ sẽ cảm thấy như mình đang chững lại.



"Điều quan trọng là công việc của tôi có ý nghĩa và có thể đóng góp tiếng nói của mình vào sự phát triển của công ty. Các giá trị tinh thần như sự công nhận và cơ hội phát triển bản thân mới là những yếu tố giúp tôi duy trì nhiệt huyết trong công việc. Nếu chỉ có lương, thưởng mà không có không gian để phát triển, tôi sẽ không có lý do để gắn bó lâu dài" – chị Loan nói.

Danh tiếng và nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp được cho là hai yếu tố then chốt trong việc thu hút và giữ chân nhân tài

Còn theo Trần Thanh Việt (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), hiện là kế toán tại quận 10, TP HCM, cho rằng để duy trì động lực làm việc và gắn bó lâu dài, doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng danh tiếng vững chắc và phát triển bền vững. Một môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo và cho phép nhân viên học hỏi, phát triển kỹ năng sẽ thực sự giữ chân được nhân tài.

"Khi chúng tôi cảm nhận được sự công nhận và giá trị của mình trong tổ chức, lương, thưởng sẽ trở thành yếu tố thứ yếu. Sự kết nối với văn hóa doanh nghiệp và cam kết vào sự phát triển bền vững mới là điều quan trọng nhất" - Việt nói.

Bà Godelieve van Dooren nhận định chưa bao giờ danh tiếng của công ty lại quan trọng như hiện nay để thu hút nhân tài

Theo báo cáo Khảo sát xu hướng lương, thưởng Châu Á - Thái Bình Dương vừa được công bố tại sự kiện "The Makeover 2024" do Công ty CP Kết nối nhân tài – Talentnet (quận 1, TP HCM) tổ chức mới đây, danh tiếng và nỗ lực phát triển bền vững của doanh nghiệp là hai yếu tố then chốt trong việc thu hút và giữ chân nhân tài.



Bà Godelieve van Dooren, Giám đốc điều hành Marsh McLennan Đông Nam Á, nhận định chưa bao giờ danh tiếng của công ty lại quan trọng như hiện nay để thu hút nhân tài. "Tập trung vào danh tiếng và phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng thu hút và giữ chân nhân tài mà còn đảm bảo sự thành công lâu dài" – bà Godelieve van Dooren nói.