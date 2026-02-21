HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khi những "người dưng" lại hóa thành "người nhà"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giữa bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền, lòng tốt của những chủ trọ như một "mạch nước ngầm" mát lành.

Một ngày cuối năm, chị Bùi Thị Miên, 42 tuổi, quê ở Thanh Hóa hạnh phúc khi được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà Tết. Cầm phần quà trên tay, chị Miên rưng rưng xúc động.

"Nếu không có chú Thanh đề xuất với khu phố thì chắc tôi không có phần quà này đâu"- chị Miên cho hay.

img

Ông Tô Văn Thanh dẫn 2 người ở trọ lên UBND phường Dĩ An nhận quà Tết

Chú Thanh mà chị Miên nói là Tô Văn Thanh, 70 tuổi, chủ nhà trọ ở khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TPHCM.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi 2 đứa con của chị Miên, Tết năm nay chú Thanh đã đề xuất lên khu phố để chị Miên được nhận quà. Cùng với chị Miên, dãy trọ của chú Thanh còn có 1 người nữa cũng đi nhận quà trong dịp này.

"Họ là những công nhân làm việc trong các nhà máy, ở trọ chỗ tôi mười mấy năm nay rồi, tôi biết hoàn cảnh khó khăn của họ, nên cũng từ đó chưa bao giờ tăng tiền phòng trọ" - Chú Thanh nói.

Ngày hai chị đi nhận quà, chú Thanh cũng là người dẫn đi, hướng dẫn tận tình như một người cha. Với những người ở trọ, Tết này chú Thanh lì xì mỗi người 250.000 đồng.

img

Cô Mai (đứng) bên mâm cơm tất niên cùng người ở trọ

Với cô Hoàng Mai, chủ trọ ở phường Phú Lợi, từ lúc xây nhà trọ đến nay, đã hơn 6 năm những cô chưa từng tăng tiền phòng, mỗi căn rộng hơn 22m2, nhưng cô Mai chỉ cho thuê 1,5 triệu/tháng. 2 năm dịch COVID-19, cô cũng không thu tiền nhà trọ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gần 10 bàn tiệc để tất cả công nhân ở lại đón Tết có bữa cơm tất niên ngày cuối năm đầm ấm, hạnh phúc hơn.

Tương tự, chủ nhà trọ Kim Xuyến ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM cũng tổ chức hơn 20 bàn tiệc chiêu đãi công nhân ở lại đón Tết, tổ chức Công đoàn địa phương vận động các phần quà cũng như hái lộc để anh chị em được bốc thăm cho có không khí ngày Tết.

Với gần 400 phòng trọ, Tết năm nay nhà trọ Lê Xuyến đã tặng mỗi phòng 500.000 đồng hoặc một phần quà.

img

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cảm ơn chủ nhà trọ Kim Xuyến vì đã tổ chức bữa tiệc tất niên hoành tráng cho công nhân ở lại đón Tết

Những hành động tuy nhỏ ở nơi đất khách quê người này, khiến cho ranh giới giữa "chủ" và "thợ", giữa "người thuê" và "người cho thuê" bỗng chốc mờ nhòa, tiếp thêm động lực cho những người lao động nghèo, giúp họ cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong guồng quay của cuộc sống.

Giữa bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền, lòng tốt của những chủ trọ như một "mạch nước ngầm" mát lành, âm thầm chảy qua những dãy phòng trọ, tưới mát cho những tâm hồn đang nhớ nhà vì cuộc sống mưu sinh nơi đất khách.

CLIP: Chủ nhà trọ Kim Xuyến chia sẻ về lý do tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân xa quê


Tin liên quan

Dốc lòng lo Tết cho người lao động

Dốc lòng lo Tết cho người lao động

(NLĐO) - Các hoạt động chăm lo Tết được đầu tư, tạo sức lan tỏa đến từng đơn vị, đoàn viên - lao động

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết

(NLĐO) - Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là những khoảng lặng đầy tâm tư khi phải chọn ở lại nơi đất khách

Ấm lòng người lao động đón Tết ở nhà trọ

(NLĐO) - Dù đón Tết ở nhà trọ nhưng các gia đình người lao động vẫn cảm nhận được sự ấm cúng nhờ sự quan tâm của chủ nhà, Công đoàn và chính quyền địa phương

tổ chức Công đoàn hoàn cảnh khó khăn chăm lo Tết người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo