Một ngày cuối năm, chị Bùi Thị Miên, 42 tuổi, quê ở Thanh Hóa hạnh phúc khi được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà Tết. Cầm phần quà trên tay, chị Miên rưng rưng xúc động.

"Nếu không có chú Thanh đề xuất với khu phố thì chắc tôi không có phần quà này đâu"- chị Miên cho hay.

Ông Tô Văn Thanh dẫn 2 người ở trọ lên UBND phường Dĩ An nhận quà Tết

Chú Thanh mà chị Miên nói là Tô Văn Thanh, 70 tuổi, chủ nhà trọ ở khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, TPHCM.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi 2 đứa con của chị Miên, Tết năm nay chú Thanh đã đề xuất lên khu phố để chị Miên được nhận quà. Cùng với chị Miên, dãy trọ của chú Thanh còn có 1 người nữa cũng đi nhận quà trong dịp này.

"Họ là những công nhân làm việc trong các nhà máy, ở trọ chỗ tôi mười mấy năm nay rồi, tôi biết hoàn cảnh khó khăn của họ, nên cũng từ đó chưa bao giờ tăng tiền phòng trọ" - Chú Thanh nói.

Ngày hai chị đi nhận quà, chú Thanh cũng là người dẫn đi, hướng dẫn tận tình như một người cha. Với những người ở trọ, Tết này chú Thanh lì xì mỗi người 250.000 đồng.

Cô Mai (đứng) bên mâm cơm tất niên cùng người ở trọ

Với cô Hoàng Mai, chủ trọ ở phường Phú Lợi, từ lúc xây nhà trọ đến nay, đã hơn 6 năm những cô chưa từng tăng tiền phòng, mỗi căn rộng hơn 22m2, nhưng cô Mai chỉ cho thuê 1,5 triệu/tháng. 2 năm dịch COVID-19, cô cũng không thu tiền nhà trọ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cô phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gần 10 bàn tiệc để tất cả công nhân ở lại đón Tết có bữa cơm tất niên ngày cuối năm đầm ấm, hạnh phúc hơn.

Tương tự, chủ nhà trọ Kim Xuyến ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM cũng tổ chức hơn 20 bàn tiệc chiêu đãi công nhân ở lại đón Tết, tổ chức Công đoàn địa phương vận động các phần quà cũng như hái lộc để anh chị em được bốc thăm cho có không khí ngày Tết.

Với gần 400 phòng trọ, Tết năm nay nhà trọ Lê Xuyến đã tặng mỗi phòng 500.000 đồng hoặc một phần quà.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cảm ơn chủ nhà trọ Kim Xuyến vì đã tổ chức bữa tiệc tất niên hoành tráng cho công nhân ở lại đón Tết

Những hành động tuy nhỏ ở nơi đất khách quê người này, khiến cho ranh giới giữa "chủ" và "thợ", giữa "người thuê" và "người cho thuê" bỗng chốc mờ nhòa, tiếp thêm động lực cho những người lao động nghèo, giúp họ cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong guồng quay của cuộc sống.

Giữa bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền, lòng tốt của những chủ trọ như một "mạch nước ngầm" mát lành, âm thầm chảy qua những dãy phòng trọ, tưới mát cho những tâm hồn đang nhớ nhà vì cuộc sống mưu sinh nơi đất khách.

CLIP: Chủ nhà trọ Kim Xuyến chia sẻ về lý do tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân xa quê



