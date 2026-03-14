Khi rác "nở hoa" và hành trình hồi sinh của những cỗ máy khổng lồ

Tối 13-3, chương trình khai mạc triển lãm nghệ thuật tái chế với chủ đề "Hoa và Rác" 2026 đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (cơ sở Khu đô thị ĐHQG TPHCM). Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sức trẻ Sinh viên TPHCM lần thứ VII, đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày 13 tác phẩm nghệ thuật thị giác được dàn dựng công phu từ những linh kiện của các cỗ máy xử lý rác thải khổng lồ đã ngừng hoạt động. Những thiết bị như trục máy phóng, lưới sàn inox, hộp số máy xé bao rác vốn gắn liền với công việc xử lý hàng triệu tấn rác thải sinh hoạt của TPHCM hơn 15 năm được phục dựng tái hiện.

Video: Sinh viên hào hứng tham gia chương trình triển lãm đặc biệt

Mặc dù trời mưa to nhưng nhiều sinh viên vẫn nán lại tham dự chương trình

Miss Charm 2025 Anna Blanco và nghệ sĩ Ngô Việt - "cha đẻ" của chương trình nghệ thuật "Hoa và Rác", chia sẻ cùng sinh viên

Dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Ngô Việt (Vietstar) và nhóm nghệ sĩ Feelings Art House, những bộ phận máy móc khô khan đã hóa thân thành các biểu tượng đầy chất thơ. Mỗi tác phẩm được đặt tên và mô tả như một thực thể có tâm hồn, tạo nên một cuộc đối thoại không lời nhưng đầy cảm xúc giữa con người và môi trường.

Bà Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, tin rằng đây là cách tiếp cận mới mẻ, dễ truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người, đặc biệt là sinh viên.

"Chúng tôi tin rằng khi nghệ thuật cất lời, ý thức cộng đồng sẽ được khơi mở mạnh mẽ nhất. Đây không chỉ là một không gian thưởng lãm mà còn là một bài học trực quan về tư duy phát triển bền vững, khuyến khích mỗi bạn sinh viên trở thành một đại sứ xanh, biến những suy nghĩ tích cực thành hành động thiết thực để bảo vệ hành tinh của chúng ta" - bà My nhắn gửi.

"Hoa và Rác" là triển lãm nghệ thuật môi trường quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Nhà Văn hóa Sinh viên, mở ra một cách tiếp cận mới – nơi nghệ thuật, công nghệ và ý thức bảo vệ môi trường.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing tự tin giao tiếp tiếng Anh với hoa hậu Anna Blanco về vấn đề môi trường.

Tác phẩm "Núi rác" được tạo ra từ những rác thải ra sông, biển.

Ông Ngô Việt vừa là một kỹ sư về hạ tầng - môi trường vừa là một nghệ sĩ của nghệ thuật thị giác, hoạt động hơn 25 quốc gia trên thế giới. Ông sáng lập chương trình để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường cho trái đất

Lễ khai mạc chương trình được diễn ra bằng hình thức song ngữ khiến nhiều sinh viên thích thú

Tác phẩm "Thời gian của phế liệu". Cột đế là trục máy phóng hay còn gọi là trục máy giũ, bộ phận này có chức năng tách hữu cơ và nilon HDPE, LDPE trong rác thải sinh hoạt của người dân. Đồng hồ tháp bên trên là lưới sàn để phân tách hữu cơ trong dây chuyền phân loại rác thải.

Tác phẩm bàn phơi bày sự thật, cao 3,5m, làm từ trục đẩy rác, trục khuỷu, khung dao nghiền, dây xích băng tải,...