Kinh tế

Sản phẩm xanh lên sóng livestream

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Sáng 15-11 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 khai mạc, kéo dài đến hết ngày 16-11

Chương trình nằm trong dự án "Việt Nam Xanh" do Báo Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam đến năm 2050. 

Chương trình dự kiến thu hút 15.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm khu vực trưng bày các sản phẩm tái chế, mô hình, giải pháp sản xuất xanh, hướng đến kinh tế tuần hoàn từ hơn 40 đơn vị.

Chương trình còn mang đến khoảng 8.000 quà tặng dành cho người tham gia thông qua các hoạt động tương tác, minigame,…

Sản phẩm xanh lên sóng livestream - Ảnh 1.

Một bạn trẻ háo hức khi được tặng một túi xách làm bằng lưới đi biển và cho biết sẽ dùng hằng ngày nhằm giảm túi ni lông dùng 1 lần

Lần đầu tiên, các sản phẩm xanh còn được lên sóng livestream của các KOL/KOC với nhiều khuyến mãi hấp dẫn, giúp mở rộng kênh tiếp cận cho người tiêu dùng.

Tại lễ khai mạc chương trình, ông Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu: "Tôi rất mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các sáng kiến xanh. Các bạn trẻ hãy là lực lượng tiên phong trong thay đổi thói quen và lan tỏa lối sống xanh. Người dân cùng thực hành phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tiêu dùng xanh. Các doanh nghiệp nghiên cứu chuyển đổi sản xuất xanh mạnh mẽ hơn nữa. Các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện để các sáng kiến, mô hình xanh được nhân rộng. Mỗi hành động hôm nay sẽ tạo nên một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn cho thế hệ mai sau".

Sản phẩm xanh lên sóng livestream - Ảnh 2.

Saigon Co.op phân phối các sản phẩm xanh

Sản phẩm xanh lên sóng livestream - Ảnh 3.

Người tiêu dùng hào hứng thử gạo sạch, canh tác giảm phát thải

TS Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ghi nhận sự đồng hành trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức và thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xanh, tái chế, và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, hoan nghênh tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam - những người đang góp phần định hình xu hướng tiêu dùng xanh, sáng tạo và tích cực hành động vì Trái đất.

Sản phẩm xanh lên sóng livestream - Ảnh 4.

Phương Oanh Daily livestream các sản phẩm xanh tại sự kiện

Sản phẩm xanh lên sóng livestream - Ảnh 5.

Khu vực livestream thu hút rất đông khách tham quan

"Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tăng tốc chuyển đổi xanh, minh bạch thông tin sản xuất và cùng cộng đồng giảm phát thải. Cộng đồng người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày – phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành lan tỏa thông điệp xanh, truyền cảm hứng cho cộng đồng" – TS Quang kêu gọi.

