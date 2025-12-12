Khí thế ngày ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Nai

Sáng 12-12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tại buổi lễ ra quân

Phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng công an phường, xã; trưởng đồn công an thực hiện tốt công tác tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương phải xác định trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện đợt cao điểm này. Toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích, chiến công trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm góp phần cho nhân dân an vui xuân đón Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Năm 2026 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp. Để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an tỉnh cùng với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Ttrước mắt, cần tập trung triển khai ngay phương án đảm bảo an ninh, an toàn lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hình ảnh tại lễ ra quân

Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, nhất là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân, nhất là trong dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.