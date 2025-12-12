Phường Diên Hồng tung lực lượng trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn

Sáng 12-12, Công an phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng Công an phường Diên Hồng nhấn mạnh năm 2026 là năm tổ chức nhiều sự kiện lớn, quan trọng của TPHCM và của phường. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm 2025 diễn ra chuỗi sự kiện Lễ Noel, Tết Dương lịch năm 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026... đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn so với các năm trước.

Trung tá Nguyễn Hoàng Lâm đề nghị toàn thể Công an phường Diên Hồng triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, có sự đổi mới, đột phá, sáng tạo trong quá trình thực hiện.

Trong đó, từng thành viên trong Ban chỉ huy Công an phường chủ động nắm bắt, phân tích đúng tình hình, đặc điểm của từng địa bàn để tham mưu Đảng ủy - UBND phường trong hoạch định các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động mọi nguồn lực để đảm bảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Từng Tổ công tác, từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm tình hình, có đối sách, phương án đấu tranh làm thất bại hoạt động phá hoại về an ninh của các thế lực thù địch, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tăng cường, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm băng nhóm, có tổ chức. Phấn đấu tỉ lệ điều tra khám phá án theo chỉ tiêu đã đặt ra trong đợt cao điểm, kéo giảm 7% số vụ phạm pháp hình sự so với liền kề và cùng kỳ.

Chủ động, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, quyết tâm, quyết liệt thực hiện cho bằng được không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng trở lên; kéo giảm số vụ tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra PCCC tại các cơ sở, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất nhằm tuyệt đối không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu nghiêm trọng do yếu tố chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, đề nghị Ban Chỉ huy Công an phường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở triển khai tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời xử lý các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu. Đảm bảo công tác trực ban, trực chiến xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống phát sinh.