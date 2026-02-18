HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Những việc làm "hốt bạc" ngày Tết ở TPHCM

G.Nam

(NLĐO) - Nhu cầu mua sắm, làm đẹp, ăn uống tăng mạnh dịp Tết giúp nhiều lao động trẻ tại TPHCM kiếm thêm thu nhập đáng kể từ các dịch vụ thời vụ

Cận Tết Nguyên đán, cùng với nhịp mua sắm và chuẩn bị đón năm mới, nhiều ngành nghề dịch vụ tại TPHCM bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Từ chụp ảnh áo dài, trang điểm, làm nail đến giao hàng, phục vụ nhà hàng hay chở hoa Tết… đều trở thành "mỏ vàng" thu nhập cho người lao động trẻ và sinh viên.

Tranh thủ mùa cao điểm

Những năm gần đây, dịch vụ chụp ảnh áo dài Tết nở rộ. Đỗ Thanh Tú (23 tuổi) cho biết dù bắt đầu làm nghề chụp ảnh từ năm 2025 nhưng đến mùa Tết, lượng khách tăng đột biến. Từ tháng 11 âm lịch đã có người đặt lịch, cao điểm rơi vào tháng Chạp với hàng chục lượt khách mỗi ngày.

Theo Tú, mỗi ngày nhóm của cô có thể phục vụ 30–50 khách, có hôm lên đến gần 80 người. Không chỉ chụp ảnh, khách còn yêu cầu chỉnh màu, buộc thợ ảnh phải đầu tư thêm thiết bị và ứng dụng AI để rút ngắn thời gian hậu kỳ. "Áp lực lớn nhưng thu nhập tăng rõ rệt, chỉ trong 1–2 tháng Tết có thể bằng vài tháng làm việc bình thường", cô nói.

Tương tự, các dịch vụ làm đẹp như makeup, làm nail cũng "cháy lịch". Vũ Nguyễn Khánh Ly (25 tuổi) cho biết những tuần giáp Tết, lịch trang điểm kín từ đầu tuần đến cuối tuần nhờ nhu cầu chụp ảnh, dự tiệc tất niên. Dù không tăng giá, thu nhập vẫn tăng gấp đôi nhờ số lượng khách đông.

Những việc làm "hốt bạc" ngày Tết ở TPHCM - Ảnh 1.

Mỗi ngày, Khánh Ly có thể kiếm đến 5 triệu đồng do nhu cầu tăng mạnh dịp Tết

Vương Ngọc Mai (23 tuổi), thợ nail, cho hay khách đặt lịch trước 1–2 tuần là chuyện bình thường. Mỗi ngày làm liên tục từ sáng đến tối, nhưng chỉ trong hơn một tháng cao điểm, thu nhập có thể tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với ngày thường.

Shipper, phục vụ và việc làm thời vụ "lên ngôi"

Bên cạnh làm đẹp, giao hàng là nghề bận rộn bậc nhất dịp cuối năm. Các shipper cho biết khoảng 3–4 tuần trước Tết, đơn hàng tăng nhanh, chủ yếu là quần áo, quà biếu và đồ gia dụng. Có ngày phải chạy xuyên trưa đến tối để kịp tiến độ. Thu nhập vì thế tăng đáng kể, có thể đạt trên 15 triệu đồng/tháng trong mùa cao điểm.

Những việc làm "hốt bạc" ngày Tết ở TPHCM - Ảnh 2.

Các quán cà phê luôn thiếu nhân viên phục vụ những ngày Tết nên lương cho mỗi ca làm Tết thường tăng gấp 3 lần

Tại các nhà hàng, quán ăn, nhu cầu ăn uống – giải trí tăng mạnh khiến nhiều nơi phải tăng ca, tăng nhân sự. Một số chủ quán cho biết doanh thu Tết có thể gấp 2–3 lần ngày thường nên sẵn sàng trả lương gấp đôi, thậm chí thưởng thêm để giữ chân nhân viên.

Nhiều sinh viên chọn ở lại TPHCM làm việc xuyên Tết thay vì về quê. Thanh Tâm, sinh viên năm cuối, làm việc tại nhà hàng từ 28 Tháng Chạp đến mùng 5 Tết, cho biết tiền công được nhân ba so với ngày thường, sau vài ngày đã nhận gần 5 triệu đồng. 

Với nhiều bạn trẻ, đây là khoản tích lũy đáng kể cho học phí hoặc chi tiêu đầu năm.

Không chỉ làm thêm, sinh viên ở lại ký túc xá còn được các trường hỗ trợ. Trung tâm Quản lý Ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình "Sinh viên đón Tết xa nhà", hỗ trợ tiền ăn và quà Tết, giúp các em yên tâm làm việc trong kỳ nghỉ.

Tại các chợ hoa xuân, nghề chở mai, đào, cây cảnh vào mùa cao điểm. Từ 20 tháng Chạp đến 30 Tết, nhiều tài xế ba gác chạy liên tục từ sáng đến khuya. Mỗi chuyến gần có giá 200.000–300.000 đồng, chuyến xa 400.000–500.000 đồng. Cao điểm, một ngày có thể nhận 7–8 chuyến, thu hơn 1,5–2 triệu đồng.

Những việc làm "hốt bạc" ngày Tết ở TPHCM - Ảnh 3.

Công việc "chở Tết" giúp nhiều người có thu nhập khấm khá những ngày cận Tết

Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn thận cao, bởi những chậu mai giá trị lớn nếu hư hỏng sẽ phải bồi thường. Dù vất vả, nhiều lao động tự do vẫn tranh thủ dịp Tết vì đây là thời điểm thu nhập tốt nhất trong năm.

Từ những chiếc máy ảnh, hộp đồ trang điểm đến xe giao hàng hay xe ba gác chở hoa, mỗi công việc đều góp phần tạo nên bức tranh lao động sôi động ngày Tết tại TP HCM.

Trong nhịp sống tất bật ấy, không ít người trẻ chọn ở lại thành phố làm việc, tích lũy thu nhập và trải nghiệm trưởng thành trong những ngày đầu năm mới.

Nhìn lại một năm thăng trầm thị trường việc làm

Nhìn lại một năm thăng trầm thị trường việc làm

(NLĐO) - Việc làm và thu nhập năm 2025 tăng, nhu cầu lao động chất lượng cao, kỹ năng số và thích ứng công nghệ ngày càng cấp thiết

Lý do công nhân chọn ở lại thủ phủ công nghiệp đón Tết

(NLĐO) - Với nhiều công nhân, Tết không chỉ là đoàn viên, mà còn là những khoảng lặng đầy tâm tư khi phải chọn ở lại nơi đất khách

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ làm thay đổi sâu sắc bản chất nhiều công việc

    Thông báo