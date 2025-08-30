Xóa nhà tạm, dột nát và 100.000 đồng tặng dân

Sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể chỉ đo bằng những con số thống kê khô khan về tăng trưởng GDP, về kim ngạch xuất nhập khẩu hay đầu tư nước ngoài. Con đường phát triển ấy còn phải thể hiện ở chỗ từng người dân được sống trong điều kiện an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Trong bức tranh nhiều gam màu của năm 2025, có không ít chính sách xã hội nổi bật, vừa mang ý nghĩa thực tiễn, vừa chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Trong đó, nổi lên là việc xóa nhà tạm, nhà dột nát và tặng 100.000 đồng cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Một chính sách dài hơi, bền bỉ lo cái gốc an cư cho hàng triệu con người; một chính sách tức thời, giản dị mà ấm áp, trao gửi niềm vui đến từng mái nhà. Hai chính sách khác nhau về tầm vóc nhưng gặp nhau ở mẫu số chung, đó không chỉ là sự quan tâm thiết thực mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ rằng mọi thành quả phát triển, mọi chính sách an sinh đều hướng đến con người.

Chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân ngày Quốc khánh là điều chưa có tiền lệ. Đây không phải là con số lớn để giải quyết khó khăn kinh tế nhưng giá trị của nó nằm ở ý nghĩa biểu tượng. Trong không khí hân hoan của ngày lễ lớn, 100.000 đồng ấy chính là thông điệp sẻ chia niềm vui, khích lệ tinh thần, để mọi người, bất kể giàu nghèo, tuổi tác hay địa vị, đều cảm nhận được sự quan tâm bình đẳng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang tính dài hạn và có sức lan tỏa sâu rộng. Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động (ngày 13-4-2024), cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa 334.234 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỉ đồng, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu ban đầu.

Ý nghĩa lớn lao hơn cả chính là tinh thần đoàn kết toàn dân được hun đúc từ chương trình này. Bởi để có nguồn lực khổng lồ xây dựng nhà ở cho hàng trăm ngàn hộ dân, không thể chỉ trông chờ vào ngân sách. Đó là kết quả của sự chung tay của toàn xã hội, của những tấm lòng hảo tâm. Thành công ấy chứng minh một chân lý, khi nhân dân đồng lòng, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.

Đặt hai chính sách cạnh nhau, bất cứ ai cũng có thể nhận ra điểm chung, tất cả đều hướng đến con người, đến từng mái nhà, từng số phận. Đó là cách làm chính sách nhân văn, thiết thực, khẳng định rõ triết lý phát triển của đất nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh thế giới biến động, thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường ngày càng lớn, những chính sách an sinh kịp thời và nhân văn càng trở nên quý giá. Chúng không chỉ giúp ổn định đời sống trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài. Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi mỗi người dân đều cảm nhận được sự bảo bọc, sẻ chia và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Phát triển bền vững không phải điều gì xa vời mà được thể hiện cụ thể bằng việc lo cho dân an yên, tận hưởng niềm vui ngày lễ đến cơ hội vươn lên trong đời thường. Đó chính là nền tảng để Việt Nam vững bước đi lên, hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Hình ảnh đất nước trong những ngày tháng lịch sử này thật rạng rỡ, ngập tràn cảm xúc!