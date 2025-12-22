HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng

Thùy Trang

(NLĐO) - "Tân binh toàn năng" khẳng định bản lĩnh trình diễn, vị thế boyband thực thụ và tiềm năng vươn xa.

"Tân binh toàn năng" - tỏa sáng một Boyband thực thụ

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng - Ảnh 1.

Một boyband thế hệ mới đầy tiềm năng

Tham gia Y- Concert với sự tham dự của 60.000 khán giả, "Tân binh toàn năng" dù chưa chính thức ra mắt, vẫn khiến khán giả "xốn xang" bởi bản lĩnh trình diễn cùng tiềm năng vươn xa của một thế hệ idol mới.

Với mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nhóm đều nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, thể hiện một phong thái tự tin, tinh thần trình diễn không hề lép vế khi đứng trên cùng một sân khấu với đàn anh đàn chị.

Dù chưa ra mắt nhưng dàn Tân binh đã có lượng fan "khủng", cho thấy sức hút ngày càng rõ nét và hành trình khẳng định vị thế các nghệ sĩ toàn năng đang dần được định hình.

Không dừng lại ở đó, "Tân binh toàn năng" còn ghi nhận dấu mốc quan trọng khi được Sony Music Entertainment lựa chọn là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược hợp tác và đầu tư mới.

Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp các tân binh từng bước mở rộng độ phủ và dần khẳng định vị thế của một Boyband thế hệ mới trong tương lai.

Ngoài những bản ballad, "Tân binh toàn năng" còn tạo ấn tượng với những ca khúc có tiết tấu mạnh. Những màn biểu diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng từ hát, nhảy múa đến trình diễn như "Exposure", "Gương vỡ làm lành", "Úm Ba La", "We lit the show", "Show me", "Không cần nói nhiều"... khiến khán giả không thể ngồi im.

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng - Ảnh 2.

Nhóm tân binh chưa ra mắt đã chinh phục khán giả

Những phần trình diễn mang đậm tinh thần trẻ trung, tự tin và khát khao khẳng định bản thân. Dễ nhận thấy, dù đứng trên sân khấu lớn với áp lực hàng chục nghìn khán giả, các tân binh vẫn giữ được sự chắc chắn trong vũ đạo, thần thái và đội hình, khẳng định vị thế của một boyband thực thụ đang trên đà hình thành.

Tiềm năng của "Tân binh toàn năng"

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng - Ảnh 3.

Tiềm năng của nhóm Tân binh toàn năng là cánh cửa mở ra thế giới

Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là màn kết hợp giữa nhà sản xuất SOOBIN và 11 Tân binh thăng cấp trong tiết mục "Đã đến lúc", "Người Việt". Sự xuất hiện của SOOBIN không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về chuyên môn, mà còn tạo nên khoảnh khắc giao thoa giữa các thế hệ giữa tiền bối và hậu bối, giữa người dẫn đường và những mầm non đang trưởng thành. Trên sân khấu Y-Concert, tinh thần kế thừa và phát triển giá trị nghệ thuật Việt Nam được thể hiện rõ nét, đầy tự hào.

Việc đứng trên sân khấu quy mô gần 60.000 khán giả, trình diễn liên tục nhiều tiết mục với cường độ cao và nhận được sự cổ vũ là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư bài bản, nghiêm túc và chiến lược dài hơi của dự án "Tân binh toàn năng".

Trên sân khấu lớn, các tân binh không chỉ thể hiện kỹ năng ca hát, vũ đạo, mà còn cho thấy khả năng làm chủ không gian biểu diễn, giữ vững phong độ và tinh thần đồng đội chính là những yếu tố cốt lõi của một boyband thực thụ.

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng - Ảnh 4.

"Tân binh toàn năng" là những gương mặt trẻ đang được định hướng phát triển chuyên nghiệp, đầu tư bài bản và nền tảng đủ vững để tiến xa trong thị trường âm nhạc cạnh tranh.

Y-Concert không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình trưởng thành của "Tân binh toàn năng", nơi tài năng được thử lửa, bản lĩnh được chứng minh và giấc mơ trở thành boyband thế hệ mới bắt đầu được khắc họa rõ nét trước hàng chục nghìn khán giả.

