Giải trí

Cheryl Dương - trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút

Thùy Trang

(NLĐO) - Cheryl Dương - học trò của siêu mẫu Xuân Lan - xuất hiện đầy cuốn hút trong bộ hình chào đón Giáng Sinh 2025.

Thần thái trò cưng Xuân Lan

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút - Ảnh 1.

Thần thái cuốn hút của Cheryl Dương

Sở hữu ngoại hình sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng ánh mắt có chiều sâu, Cheryl Dương luôn tạo được cảm giác dễ chịu khi xuất hiện trước ống kính.

Ở bộ hình mùa Giáng sinh năm nay, cô bé cho thấy sự ổn định trong phong thái, khả năng giữ cảm xúc tốt và cách thể hiện tự nhiên - những yếu tố giúp tổng thể hình ảnh trở nên mạch lạc và giàu tính lifestyle.

Trong bộ trang phục đầu tiên Cheryl Dương diện trang phục tông trắng kem với chất liệu lông mềm mại, gợi cảm giác ấm áp và thanh lịch. Chiếc mũ lông đồng điệu cùng áo khoác nhẹ tạo nên tổng thể hài hòa, làm nổi bật nét dịu dàng và nữ tính.

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút - Ảnh 2.

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan

Khi cầm tách trà giữa không gian trang trí Noel, Cheryl Dương mang đến hình ảnh gần gũi và thư thái, như một khoảnh khắc chậm rãi giữa mùa lễ hội - nơi sự ấm áp được thể hiện qua cả trang phục lẫn thần thái.

Cheryl Dương - mẫu trẻ tiềm năng

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút - Ảnh 3.

Cheryl Dương- mẫu nhí tiềm năng

Sang bộ hình tiếp theo Cheryl Dương trở thành điểm nhấn nổi bật khi khoác lên mình bộ váy đỏ mang tinh thần Giáng Sinh cổ điển. Thiết kế ôm dáng kết hợp cùng chi tiết lông trắng ở viền váy và tay áo tạo nên vẻ ngoài rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết.

Các phụ kiện cùng tông đỏ giúp tổng thể thêm phần hoàn chỉnh, trong khi biểu cảm mềm mại và nụ cười nhẹ nhàng khiến hình ảnh không bị phô trương. Sự cân bằng giữa trang phục nổi bật và cách thể hiện tiết chế giúp Cheryl Dương tỏa sáng một cách vừa vặn, đúng tinh thần mùa lễ hội.

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút - Ảnh 4.

Trò cưng Xuân Lan rất xinh xắn

Dù thay đổi trang phục và không gian, Cheryl Dương vẫn giữ được sự thống nhất trong thần thái. Năng lượng tích cực, ánh nhìn linh hoạt và phong thái tự tin giúp bộ hình Giáng Sinh 2025 mang đến cảm giác vui tươi, ấm áp nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ thời trang. Cô bé không cần quá nhiều chuyển động hay tạo dáng phức tạp, mà để cảm xúc dẫn dắt từng khung hình.

Cheryl Dương- trò cưng Xuân Lan, đầy cuốn hút - Ảnh 5.

Cheryl Dương có thể chinh phục mọi phong cách

Cheryl Dương khẳng định hình ảnh một gương mặt trẻ được đào tạo bài bản tại Xuân Lan's Academy, với định hướng rõ ràng trong lĩnh vực fashion–lifestyle. Sự chuyên nghiệp trong cách thể hiện cùng tinh thần làm việc nghiêm túc là nền tảng để Cheryl Dương hứa hẹn sẽ còn xuất hiện nhiều hơn trong các dự án thời trang đáng chú ý trong thời gian tới.

Xuân Lan trò cưng Xuân Lan mẫu nhí Cheryl Dương
