Quốc tế

Ủy ban Nobel lên tiếng sau khi không trao giải Nobel Hòa bình cho ông Donald Trump

Phương Linh

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban Nobel bảo vệ quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho bà María Corina Machado trong bối cảnh Nhà Trắng chỉ trích lựa chọn này.

Ông Jorgen Watne Frydnes - Chủ tịch Ủy ban Nobel - cho biết tổ chức trao giải Nobel Hòa bình vì "chúng tôi tin công trình (của bà Machado) hoàn toàn xứng đáng”.

Khi được hỏi về nỗ lực “tranh cử” cho giải Nobel Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Frydnes cho biết Ủy ban có biết về những thông tin này.

“Trong lịch sử lâu dài của giải Nobel Hòa bình, chúng tôi chứng kiến đủ loại chiến dịch, vận động hành lang và áp lực. Mỗi năm, chúng tôi nhận được hàng ngàn lá thư, email từ những người bày tỏ quan điểm về ứng viên họ cho là xứng đáng. Chúng tôi khá quen thuộc với chuyện này rồi” - ông nói thêm.

Ủy ban Nobel Hòa Bình lên tiếng sau khi ông Trump "trượt" giải - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Nobel, Jørgen Watne Frydnes, thông báo chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2025 tại Oslo - Na Uy ngày 10-10. Ảnh: NTB Scanpix/AP

Ông Frydnes đưa ra những bình luận trên trong bối cảnh ông Steven Cheung - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng - chỉ trích Ủy ban Nobel Hòa bình sau tin tức người đoạt giải là bà Machado.

“Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột và cứu sống nhiều mạng người. Ông ấy có trái tim nhân hậu, có thể dời non lấp biển chỉ bằng sức mạnh và ý chí của mình. Ủy ban Nobel đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình. “ - ông Cheung viết trên mạng xã hội X.

Ông Donald Trump không ít lần tuyên bố bản thân xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa bình. Nhà Trắng cho biết ông Donald Trump đã góp sức chấm dứt 7 cuộc xung đột. 

Mới nhất, Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10-10.

"Họ sẽ không bao giờ trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Tiếc thật. Tôi xứng đáng, nhưng họ sẽ không bao giờ trao cho tôi” - ông Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp ngày 4-2 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter và Barack Obama từng giành được giải thưởng danh giá này.

Ủy ban Nobel không tiết lộ tên những người được đề cử nhưng công bố có 338 ứng cử viên, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.

Nobel Nobel hòa bình Tổng thống Mỹ Donald Trump
