Thể thao

Khoảnh khắc có thể quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh

Hải Hưng

(NLĐO) - Khoảnh khắc cứu thua “không thể tin nổi” của thủ thành David Raya trước Brighton có thể giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Đó là nhận định của chuyên gia bóng đá Piers Morgan trên Sky Sports cũng như từ đông đảo cổ động viên trên các diễn đàn mạng xã hội.

Mọi lời "có cánh" dành cho thủ môn David Raya sau khi anh đóng vai trò then chốt giúp "Pháo thủ London" hạ đội khách Brighton 2-1 trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Sau hiệp đầu khá yên ắng, khoảng 1/3 thời gian cuối trận, khung thành thủ môn 30 tuổi liên tục được đặt vào thử thách.

Đỉnh điểm đến ở phút 76, lúc Arsenal đang dẫn trước đội khách với tỷ số 2-1. Từ pha đánh gót của đồng đội, Yankuba Minteh cứa lòng chân trái găm bóng vào góc xa. 

Không biết bằng cách nào đó, thủ thành Raya vẫn kịp bay người dùng những đầu ngón tay đẩy bóng dội xà ngang.

Khoảnh khắc có thể quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Khoảnh khắc thủ thành David Raya cứu thua không tưởng cho Arsenal ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Ảnh: SunSport

"Khoảnh khắc ma thuật" của thủ môn người Tây Ban Nha đã bảo toàn được tỷ số, qua đó đòi lại ngôi đầu từ tay Man City. Thầy trò HLV Mikel Arteta đang có 42 điểm, hơn 2 điểm so với đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola.

Đánh giá về khoảnh khắc kỳ diệu từ thủ thành Raya, chuyên gia Piers Morgan phải thốt lên: "Pha cứu thua quá đẳng cấp… thật không thể tin nổi!"

Nhiều chuyên gia khác cũng như cổ động viên đồng tình với những bình luận của cựu danh thủ Arsenal này. 

"Đó chính xác là pha cứu thua mang về chức vô địch cho Arsenal"- một người hâm mộ quả quyết.

Người khác bình luận: "Thủ thành Raya liên tục tạo nên những điều kỳ diệu. Arsenal sẽ vững bước trên đường đua vô địch".

Arsenal trước đó nhập cuộc đầy khí thế trong hiệp 1 và gần như không cho Brighton tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Tiền vệ Martin Odegaard mở tỷ số cho Pháo thủ London ở phút 14 nhưng đội chủ nhà cũng không tận dụng được nhiều cơ hội rõ ràng trước giờ nghỉ.

Bàn phản lưới nhà của Georginio Rutter giúp Arsenal dẫn trước 2 bàn trong hiệp 2, song Diego Gomez đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách ở phút 64, trước khi thủ thành Raya liên tục toả sáng.

Thủ thành Raya được Arsenal mượn từ Brentford hè 2023 rồi mua đứt với giá 35 triệu USD một năm sau đó.

Tại sân Emirates, anh giành Găng Tay Vàng Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024 và 2024-2025, vào đội hình tiêu biểu của năm theo bình chọn của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh mùa 2023-2024.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển

Soi tỉ số trận Arsenal – Brighton: Đòn trừng phạt Chim mòng biển

(NLĐO) - Arsenal tiếp đón đối thủ khó chơi Brighton trên sân Emirates là cơ hội để Pháo thủ chứng tỏ quyết tâm giành ngôi vô địch Premier League mùa này.

Siêu máy tính “gọi tên” Arsenal ở Giải Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Siêu máy tính CasinoHawks dự đoán Arsenal sẽ “hắt cẳng” đương kim vô địch Liverpool, "vượt" mặt đối thủ Man City để vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở Crystal Palace, Arsenal chật vật đoạt vé bán kết League Cup

(NLĐO) - Arsenal giành suất vé bán kết League Cup cuối cùng sau khi vượt mặt Crystal Palace ở loạt đá luân lưu nghẹt thở với sự "tiếp tay" từ chính đối thủ.

Ngoại hạng Anh Arsenal thủ môn Arsenal David Raya Arsenal vs Brighton
