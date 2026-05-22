Giáo dục Sau bục giảng

Khoảnh khắc xúc động ngày ra trường của học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM

Vân Nhi

(NLĐO) - Hơn 500 học sinh lớp 12 hòa vào giai điệu tuổi trẻ, khép lại hành trình tuổi học trò tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM.

Ngày 22-5, buổi lễ tổng kết và ra trường của học sinh niên khóa 2023-2026 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM) diễn ra với nhiều khoảnh khắc xúc động.

Chương trình truyền thống khối 12 là hoạt động thường niên được tổ chức tại trường từ năm 2008 đến nay nhằm đánh dấu cột mốc trưởng thành của học sinh cuối cấp. Trải qua 18 năm, chương trình dần trở thành một nét đặc trưng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 1.
Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 2.

Những hiệu ứng đội hình “Ngôi sao”, “Pháo hoa” cùng đạo cụ “Sao băng” tạo nên không khí sôi động và đầy cảm xúc.

Năm nay, chương trình mang tên "TỎA 2326", được lên kế hoạch từ tháng 10-2025 với chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt năm học để lưu giữ kỷ niệm cuối cấp cho học sinh niên khóa 2023-2026. Ngoài lễ ra trường, hoạt động flashmob tiếp tục là phần được mong chờ nhất.

Sân trường gần như bùng nổ khi hơn 500 học sinh đồng loạt bước vào phần trình diễn flashmob. Sau 3 tháng tập luyện vào cuối mỗi buổi học, các học sinh đã cùng nhau trình diễn 2 bài nhảy đơn, một bài nhảy đôi và một ca khúc tập thể trước sự cổ vũ của hơn 2.000 người tham dự.

Điểm nhấn của chương trình là màn flashmob quy mô lớn quy tụ hàng trăm học sinh cuối cấp cùng hòa mình trong những giai điệu tuổi trẻ “Firework” trước khi chính thức khép lại hành trình 12 năm học tập.

Lễ ra trường của học sinh khóa 2023-2026 càng trở nên đặc biệt khi đây là năm cuối cùng còn các lớp không chuyên tại trường. Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, từ năm học 2024-2025, TPHCM sẽ không còn tuyển sinh lớp 10 không chuyên trong Trường chuyên Lê Hồng Phong.

Tại buổi lễ, cô Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhấn mạnh những thành tích nổi bật mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

"Với sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể sư phạm, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã hoàn thành kế hoạch năm học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đây cũng là năm học thứ hai liên tiếp nhà trường đứng đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia"- cô Hiền nhấn mạnh.

Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 3.
Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 4.

Nhiều học sinh ôm lấy bạn bè ở những giai điệu cuối cùng như muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên nhau dưới mái trường.

Là người đồng hành xuyên suốt quá trình chuẩn bị flashmob năm nay, Phan Mai Phương - học sinh lớp 12CTR-N, Trưởng Ban Văn nghệ chương trình truyền thống Khối 12 - cho biết đã bắt đầu lên ý tưởng từ đầu học kỳ 1.

Thử thách lớn nhất là làm sao thể hiện được hình ảnh ngôi sao xuyên suốt chủ đề "TỎA" thông qua đội hình và hiệu ứng sân khấu. Riêng phần sắp xếp đội hình cho ba bài nhảy và các hiệu ứng đã kéo dài hơn một tháng.

"Có những lúc bọn em rất căng thẳng, thậm chí bất lực vì không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng đến hôm nay, khi được nhìn thấy khối 12 thật sự hòa mình vào không khí flashmob, tụi em cảm thấy vô cùng xúc động vì những gì mình làm cuối cùng cũng xứng đáng với tất cả công sức đã bỏ ra"-Mai Phương chia sẻ.

Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 5.
Ngày ra trường, học sinh Lê Hồng Phong cùng nhau “tỏa” sáng - Ảnh 6.

Không chỉ hòa mình vào flashmob, mỗi lớp còn tạo dấu ấn riêng bằng những ý tưởng phụ kiện đầy sáng tạo.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khoảng thời gian hoàn thiện hơn 520 đạo cụ "Sao băng" chỉ trong 3 ngày trước biểu diễn. Nhiều học sinh, cộng tác viên và cựu học sinh đã cùng nhau ở lại trường đến khuya để hoàn thành đạo cụ. "Có những hôm mấy chục người cùng tới làm. Em cảm thấy rất vui và càng tin hơn vào sức mạnh của tập thể" - Mai Phương nói.

Khi chương trình khép lại bằng hoạt động "Lời chưa nói" và trao ruy băng, nhiều học sinh bật khóc giữa sân trường. Những cái ôm kéo dài, những lời dặn dò vội vã và những ánh mắt đỏ hoe đã khép lại hành trình thanh xuân của học sinh niên khóa 2023-2026 dưới mái Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về thành tích học thuật và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào giảng dạy. Toàn trường có 2.137 học sinh, trong đó 96,21% đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Học sinh trường đạt 454 giải học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 12, 153 giải học sinh giỏi quốc gia và có 10 học sinh được chọn dự thi đội tuyển Olympic quốc tế. Ngoài thành tích học tập, học sinh còn đạt nhiều kết quả nổi bật ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thể thao, hoạt động Đoàn và các cuộc thi học thuật trong nước lẫn quốc tế.


Trường ĐH FPT mở chuyên ngành mới, hướng đến UAV và robot

(NLĐO) - Điểm nổi bật của chuyên ngành này là định hướng đào tạo theo công nghệ tiên tiến, trong đó có máy bay không người lái và robot hình người.

