Khoảnh khắc xúc động tại lễ kỷ niệm 30 năm ngành xã hội học Trường ĐH KHXH&NV TPHCM

Sáng 6-12, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - ĐHQG TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển ngành xã hội học (1995-2025).

Tại lễ kỷ niệm, phát biểu của PGS-TS Trần Thị Kim Xuyến, Trưởng Khoa Xã hội học đầu tiên, khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại những ngày đầu gây dựng ngành từ một bộ môn nhỏ trực thuộc Khoa Triết học - Trường ĐH Tổng hợp TPHCM.

PGS-TS Trần Thị Kim Xuyến xúc động chia sẻ tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngành xã hội học.

Lúc đó, trong điều kiện thiếu thốn tài liệu, phương pháp giảng dạy còn mới mẻ và đội ngũ giảng viên ít ỏi, nhiều thầy cô vẫn quyết tâm gây dựng chương trình đào tạo và đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành xã hội học tại trường.

Tiết mục nghệ thuật “Chắp cánh ước mơ” tái hiện hành trình của sinh viên ngành xã hội học qua 3 thập kỷ.

Những bài giảng đầu tiên được soạn từ nguồn tư liệu vô cùng hạn chế nhưng chính từ đó, khát vọng hiểu xã hội thông qua khoa học đã lan tỏa, tạo nên nền tảng để ngành phát triển vững chắc như hiện nay. Tinh thần dấn thân của các thầy cô "đời đầu" - đặt niềm tin rằng không thể hiểu xã hội nếu không có ngành xã hội học - được coi là sợi chỉ nối liền các thế hệ giảng viên và sinh viên.

Đại diện cựu sinh viên ngành xã hội học trao học bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai

PGS-TS Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH KHXH&NV TPHCM, khẳng định từ bộ môn ban đầu, xã hội học trở thành ngành đào tạo chủ lực, góp phần quan trọng vào việc hình thành diện mạo khoa học xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

PGS-TS Lê Thị Ngọc Điệp cũng đánh giá cao những nghiên cứu thực tiễn do giảng viên và sinh viên thực hiện suốt 30 năm qua, trải rộng các chủ đề: Di cư, đô thị hóa, nghèo đói, bình đẳng giới, biến đổi môi trường, lao động và chuyển đổi số.

Nhiều đề tài không chỉ đóng góp tri thức học thuật mà còn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, giúp hoạch định chính sách và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Quan hệ hợp tác quốc tế cũng mở ra cơ hội để giảng viên tiếp cận phương pháp hiện đại, đưa các nghiên cứu về Việt Nam để sinh viên tiếp cận.

Đây là dịp để các thế hệ giảng viên, sinh viên ngành xã hội học giao lưu, kết nối.

Ngành xã hội học đã đào tạo nhiều thế hệ nhân lực. Nhiều người đã và đang giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc chương trình đào tạo ngành xã hội học được kiểm định chất lượng AUN-QA cho thấy nỗ lực nâng chuẩn chất lượng trong khu vực Đông Nam Á của Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, yêu cầu về phân tích xã hội học càng trở nên cấp thiết. Từ nghiên cứu mô tả, ngành xã hội học đang chuyển sang hướng kiến tạo giải pháp, đóng góp trực tiếp vào việc thay đổi tích cực của xã hội.