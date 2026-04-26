Khởi công dàn dựng vở kịch kinh điển "Vũ Như Tô"

Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu kịch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam NSƯT Trịnh Mai Nguyên, đạo diễn vở kịch, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi cùng Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở kịch kinh điển "Vũ Như Tô". Đây là một tác phẩm lớn và rất nổi tiếng không chỉ của sân khấu, mà của cả tư tưởng và lịch sử văn hóa dân tộc.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến một "Vũ Như Tô" vừa sâu sắc về tư tưởng vừa giàu cảm xúc nghệ thuật, để mỗi khán giả khi rời rạp hát đều mang theo mình một sự suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và sự phát triển, lớn mạnh của dân tộc" - NSƯT Trịnh Mai Nguyên nói.

Các nghệ sĩ tham gia lễ khởi công dàn dựng vở kịch “Vũ Như Tô”. Ảnh: MINH TRÍ

Lấy bối cảnh Thăng Long thế kỷ XVI, vở diễn xoay quanh bi kịch của người nghệ sĩ tài hoa Vũ Như Tô - một kiến trúc sư thiên tài với khát vọng xây dựng công trình vĩ đại "Cửu Trùng đài" để lưu danh muôn đời. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội rối ren dưới triều vua Lê Tương Dực, ý tưởng nghệ thuật cao cả ấy lại bị đặt trong mâu thuẫn gay gắt với đời sống khốn khó của người dân.

Tác phẩm cũng khắc họa sâu sắc xung đột giữa nghệ thuật và hiện thực, giữa khát vọng sáng tạo và trách nhiệm xã hội, từ đó đặt ra những câu hỏi lớn về vai trò của người nghệ sĩ trong lịch sử và trong đời sống đương đại.