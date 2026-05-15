Kinh tế

Tây Ninh được vinh danh thành tích cải cách nổi bật trong 20 năm PCI

Tâm Quân. Ảnh: Huỳnh Phong

(NLĐO) - Tây Ninh là 1 trong 3 địa phương được vinh danh có thành tích cải cách nổi bật trong hành trình 20 năm PCI (2005 - 2025).

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025.

Từ phải qua: Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng khẳng định PCI đã chính thức nâng cấp lên phiên bản PCI 2.0 và lần đầu cho ra mắt Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI).

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ

Đây là hệ thống phương pháp mới tích hợp các động lực tăng trưởng bền vững như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và quản trị địa phương hiện đại.

PCI 2.0 cũng chính thức trở thành một phần của Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, gắn liền với tinh thần của các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, như: Nghị quyết 68, Nghị quyết 66, Nghị quyết 57…

Trong khuôn khổ chương trình, VCCI tổ chức vinh danh các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu năm 2025, gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Tây Ninh được vinh danh là một trong các các tỉnh, thành phố có thành tích nổi bật trong 20 năm PCI

Tốp 3 địa phương được vinh danh có thành tích cải cách nổi bật trong 20 năm PCI

VCCI cũng đã vinh danh các tỉnh, thành phố có thành tích cải cách nổi bật trong hành trình 20 năm PCI (2005-2025). Trong đó, Tây Ninh là 1 trong 3 địa phương được xướng tên tại sự kiện này, cùng với tỉnh Đồng Tháp và TP Huế.

Tính đến nay, Tây Ninh đã thu hút 3.147 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 753.000 tỉ đồng và 2.029 dự án FDI với tổng vốn trên 25,6 tỉ USD.

Cùng với đó, gần 35.600 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tây Ninh với tổng vốn đăng ký vượt mốc 947.000 tỉ đồng, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế sôi động và bền vững.


Tây Ninh: Xử phạt hơn 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu

(NLĐO) - Dù đã ký cam kết nhưng Công ty TNHH Nhà Phúc Hậu ở tỉnh Tây Ninh vẫn có dấu hiệu tái phạm về môi trường.

(NLĐO) – Thay mặt Đảng bộ và nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

(NLĐO)- Đức Hòa và Mỹ Hạnh (Tây Ninh) ghi nhận tai nạn giao thông tăng cao, lực lượng chức năng triển khai giải pháp kéo giảm

