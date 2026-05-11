Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân

Tham dự tại Trung tâm thảo luận số 1 có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì trung tâm thảo luận số 1.

Trong phiên thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 1, các đại biểu tập trung góp ý xung quanh chủ đề: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ nhấn mạnh tới hiệu quả của việc triển khai "Mặt trận số" phục vụ nhân dân, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là phát huy các nền tảng số để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn từ cơ sở và phối hợp giải quyết nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, đúng tinh thần "khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng".

Từ thực tiễn công tác vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, ông Ngô Phương Vũ cho rằng Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận, mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động.

"Mặt trận phải thực hiện tốt phương châm "Tháng nghe dân nói", đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở"- ông Vũ nói.

Trung tâm thảo luận số 3 có 250 đại biểu đại diện cho 16 tổ chức thành viên và 9 đoàn đại biểu tỉnh, thành phố, do các ông: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, và Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Đại hội lần này có nhiều đổi mới theo hướng ngắn gọn và chủ đề Trung tâm thảo luận số 3 là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và chủ đề trọng tâm của Trung tâm thảo luận.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, và ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 3

Ông Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần yêu nước không chỉ là tình cảm thiêng liêng mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.

Theo ông Dũng, để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong nhân dân, MTTQ cần tổ chức mạnh mẽ các nội dung, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Dũng nhấn mạnh đến việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại; chia sẻ và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, cần phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước…ông Dũng cũng bày tỏ tin tưởng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng được củng cố vững chắc.

Để văn hóa dân gian, truyền thống trở thành động lực kinh tế sáng tạo, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết trên địa bàn Thành phố có gần 90 làng nghề truyền thống và làng nghề mới.

Các làng nghề tập trung vào các nhóm nghề chính như gốm sứ, sơn mài, se nhang, trồng mai, đan lát, chế biến lương thực, thủ công mỹ nghệ… với nhiều làng nghề nổi tiếng đang được thúc đẩy phát triển. Các loại hình văn hóa dân gian truyền thống như làng nghề cần được chuyển đổi từ mô hình sản xuất thuần túy sang công nghiệp văn hóa, nơi sản phẩm thủ công được thiết kế theo quy trình để đáp ứng thị trường hiện đại.

Từ thực tế, bà Thúy đề nghị MTTQ tập hợp các đoàn thể, tổ chức thành viên nhằm huy động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khuyến khích sáng tạo để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (như tiểu thủ công nghiệp, trồng cây kiểng, gốm sứ, nghệ thuật dân gian, du lịch văn hóa...).

MTTQ giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về văn hóa, đảm bảo các dự án công nghiệp văn hóa tuân thủ đúng định hướng, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Một đề xuất đáng chú ý của NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy là MTTQ quan tâm tăng cường kết nối "tài nguyên" văn hóa trong việc đóng vai trò là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, đặc biệt trong việc khơi dậy sức mạnh của con người, văn hóa các địa phương. Kết hợp bản sắc văn hóa dân gian, truyền thống cộng đồng với tư duy sáng tạo hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm giàu tính văn hóa bản địa, có giá trị gia tăng cao.