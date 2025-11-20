Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Khơi nguồn cảm hứng

Tọa đàm Công nghiệp văn hóa (CNVH) lần 4 chủ đề "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" do Báo Người Lao Động thực hiện, diễn ra ngày 19-11, gặt hái thành công với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cũng như việc đưa ra những giải pháp hiệu quả cho những tồn đọng hiện nay.

"Căn cốt" của người Việt Nam

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh trong năm 2025, hoạt động văn hóa, nghệ thuật nói chung diễn ra rất sôi nổi, chất lượng cao và giành nhiều thành tích ấn tượng cả trong và ngoài nước. Một điểm chung mang đến thành công là những tác phẩm từ âm nhạc đến điện ảnh, sân khấu… đều gắn chặt với việc khai thác các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử. Vì thế, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành CNVH Việt Nam ngày 22-12-2023, nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược, nâng cao nhận thức, tư duy và hành động về phát triển CNVH, Báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức tọa đàm lần 4 trong chuỗi tọa đàm "Phát triển các ngành CNVH Việt Nam".

Thảo luận về chủ đề: "Hiệu quả từ những chương trình nghệ thuật, sản phẩm giải trí gần đây gắn với các yếu tố và giá trị lịch sử, truyền thống", NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền đã lấy phim "Mưa đỏ" ra làm dẫn chứng cho sự thành công khi khai thác các yếu tố của giá trị lịch sử. "Ê-kíp làm phim "Mưa đỏ" đã khắc họa rõ nét sự kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam. Qua đó tác phẩm đã chạm đến cảm xúc khán giả, truyền tải niềm tự hào khi mỗi người đều mang trong mình một phần "căn cốt" của người Việt Nam" - NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân phát biểu tại tọa đàm Công nghiệp văn hóa lần 4 ngày 19-11. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cho biết bộ phim "Mưa đỏ" không chỉ giúp anh đến gần hơn với khán giả mà còn gợi lại những ký ức, kiến thức lịch sử anh từng học thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là hành trình để anh hiểu sâu hơn về tinh thần kiên cường, bất khuất và những giá trị vĩ đại của lịch sử dân tộc. Diễn viên Đình Khang thì bày tỏ, từ khi tham gia bộ phim "Mưa đỏ" cuộc sống và nhận thức của anh thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cách nhìn về chiến tranh và lịch sử.

Nhà báo - nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm góp thêm, để nền điện ảnh phát triển, trở thành một nền công nghiệp điện ảnh thì điều quan trọng nhất là phải thực sự đa dạng. Sự đa dạng đó đến từ việc điện ảnh với nhiều đề tài khác nhau. "Sự thành công của rất nhiều phim điện ảnh gần đây cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đã thực sự hình thành. Tất nhiên vẫn có những bộ phim thất bại, nhưng số lượng phim thành công, số lượng phim đạt trăm tỉ ngày càng nhiều là minh chứng cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang thực sự trên đà phát triển" - nhà báo - nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nhìn nhận.

Nâng tầm Giải Mai Vàng

Ngoài điện ảnh, những nội dung khác được nhấn mạnh tại tọa đàm là ưu tiên phát triển loại hình âm nhạc đương đại và một số loại hình nghệ thuật truyền thống để tăng giá trị trải nghiệm cho công chúng, khách du lịch trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng, số lượng và quy mô các chương trình biểu diễn âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là những lễ hội âm nhạc đáp ứng nhu cầu của thị trường, từng bước tạo dựng thương hiệu trong khu vực và trên thế giới; hình thành cộng đồng công chúng yêu nghệ thuật văn minh; nghệ sĩ có trách nhiệm với nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với các sản phẩm sáng tạo để tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo Chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong mục tiêu đến năm 2030 có nêu cụ thể: Các ngành CNVH đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Phấn đấu có từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia trong các ngành CNVH trọng tâm, trọng điểm và khẳng định được giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Với tiềm năng và sự phát triển bứt phá của văn hóa, nghệ thuật trong năm 2025, nhiều kỳ vọng kết quả buổi tọa đàm lần 4 sẽ đóng góp tích cực vào việc đề ra mục tiêu, giải pháp, chính sách phù hợp, xác định sản phẩm giải trí cụ thể nhằm xây dựng ngành công nghiệp giải trí Việt Nam tiếp tục phát triển và phát triển bền vững, chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh quốc tế.

Góp sức cho chiến lược này, ông Tô Đình Tuân thông tin: "Vào đầu năm 2025, Báo Người Lao Động tổ chức thành công Chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Mai Vàng và trao Giải Mai Vàng lần thứ 30. Hiện, Mai Vàng là giải thưởng văn hóa nghệ thuật có tuổi đời hơn 30 năm, do bạn đọc bình chọn gần như duy nhất còn được duy trì ở Việt Nam. Chúng tôi định hướng xây dựng đề án để Mai Vàng trở thành giải quốc gia, trở thành cấu phần quan trọng của các hoạt động CNVH Việt Nam nổi bật"

Định hướng của Báo Người Lao Động được các đại biểu dự tọa đàm ủng hộ và đồng thuận, bởi đây là giải thưởng văn hóa nghệ thuật có uy tín và đặc biệt còn mang tính nhân văn sâu sắc thông qua chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái".

Ông NGUYỄN NGỌC HỒI, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM: Trào lưu nổi bật Truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử và lòng tự hào dân tộc chính là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất, sẽ là trào lưu nổi bật trong thời gian tới. Ngoài ra, còn có 3 ngành CNVH mới giàu tiềm năng là phần mềm và trò chơi điện tử, phát thanh - truyền hình, xuất bản. Đây đều là lĩnh vực đòi hỏi nội dung sáng tạo, có khả năng quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt ra thế giới. PGS-TS NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM: Quan trọng là cách làm mới chất liệu dân tộc Sự sáng tạo trong nghệ thuật nằm ở cách làm và làm mới chất liệu dân tộc. Vai trò của người nghệ sĩ vì thế vô cùng quan trọng. Truyền thông có vai trò then chốt trong công nghiệp văn hóa. Những khám phá, tìm tòi của giới âm nhạc chỉ thực sự lan tỏa khi có truyền thông dẫn dắt và tạo được các "điểm rơi" cần thiết. Ông NGUYỄN HOÀNG HẢI - Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam: Đó là sự khác biệt Khi tham gia hội chợ phim quốc tế, câu hỏi khách hàng thường đặt ra là phim của Việt Nam khác gì so với phim nước khác? Sự khác biệt nhất là ở giá trị truyền thống, văn hóa, những yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam. Loạt phim "Lật mặt" mỗi phần đạo diễn Lý Hải đều đưa vào một làng nghề nào đó, khiến khán giả rất thích. Phim Việt Nam hiện nay đều lấy yếu tố văn hóa đưa vào bên cạnh câu chuyện phim và đa phần đều thành công. M.Khuê ghi

Lan tỏa giá trị nhân văn Tại sự kiện, nhà báo Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - đã gửi tặng cuốn sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" đến thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền; diễn viên Steven Nguyễn; diễn viên Đỗ Nhật Hoàng; diễn viên Đình Khang và nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch Mai Thế Hiệp. Nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân tặng sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo” cho NSƯT- đạo diễn Đặng Thái Huyền và các thành viên tham gia phim “Mưa đỏ” (Ảnh: HOÀNG TRIỀU) Cuốn sách gồm 5 phần chính: Báo Người Lao Động trong dòng chảy báo chí hiện đại; Phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TP HCM; Mỗi kỳ một nhân vật; Những mảnh ghép; Người chọn nghề, nghề chọn người… không chỉ tuyển chọn những bài báo tiêu biểu mà còn là một cuốn nhật ký nghề nghiệp, ghi lại bằng trái tim của một người đã sống trọn với nghề. Toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách được dành cho chương trình "Vòng tay yêu thương" do nhà báo - tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, sáng lập, góp phần hỗ trợ các công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo. K.Ngân