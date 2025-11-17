HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt

THANH HIỆP

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, bản sắc truyền thống không chỉ là điểm nhấn mà còn là lợi thế cạnh tranh

Đặt nền móng bản sắc cho việc sáng tạo nhằm tạo nên những sản phẩm nghệ thuật xứng tầm phục vụ tiến trình hội nhập, hướng tới công nghiệp văn hóa là điều cần thiết hiện nay.

"Mỏ vàng sáng tạo" vô tận

Từ "Lễ hội Sông nước TP HCM 2024" rực rỡ sắc màu tại bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn, đến những buổi công diễn quốc tế "À ố show" hay những sân khấu kết hợp truyền thống - đương đại như "Mekong show", "Sắc ấn ngọc phương Nam"…, công chúng có thể nhận thấy một dòng chảy ổn định. Ở đó, nghệ thuật dân tộc không nằm yên trong bảo tàng mà đang từng ngày định hình diện mạo mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi tác phẩm thành công đều chứng minh một điều giản dị: di sản - nếu được hiểu đúng, khai thác đúng - chính là "mỏ vàng sáng tạo" vô tận. Nhiều người trong cuộc cho rằng du khách quốc tế không đến Việt Nam để xem, để nghe những thứ đã quá quen thuộc ở nước họ. Điều họ tìm kiếm là những giá trị riêng, không trộn lẫn. "À ố show" không kể chuyện bằng lời, không dùng kỹ thuật rối rắm mà chỉ với những chiếc đòn gánh, thúng tre, nhịp trống, kỹ thuật trình diễn hình thể..., ê-kíp đã tạo nên một "ký ức làng quê" giàu cảm xúc, từ đó đi khắp các sân khấu châu Âu.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM luôn sáng tạo, đưa những chất liệu truyền thống vào tác phẩm mới phục vụ du khách. (Ảnh: THANH HIỆP)

"Mekong show" tái hiện dòng chảy văn minh sông nước với âm nhạc dân gian cải biên, múa và trình diễn ánh sáng. "Sắc ấn ngọc phương Nam" đưa hơi thở âm nhạc hát bội, đờn ca tài tử Nam Bộ vào ngôn ngữ hòa tấu hiện đại, tạo cảm xúc tinh tế mà vẫn giữ nhịp điệu phương Nam. Chương trình nghệ thuật rối - xiếc "Huyền sử Rồng Tiên" cuốn hút khán giả khi vận dụng chất liệu từ những di sản văn hóa để khai thác… Gần đây, tác phẩm múa rối nước "Huyền sử Yết Kiêu" đã chinh phục khán giả trong và ngoài nước, khi đưa được những di sản văn hóa vùng miền vào câu chuyện chàng Yết Kiêu dùng mưu trí đánh thắng quân xâm lược.

TIN LIÊN QUAN

Tất cả cho thấy công nghiệp văn hóa muốn phát triển bền vững thì phải đứng trên nền tảng văn hóa dân tộc. "Đó là sự vận dụng rất khéo léo, tạo nên những thành quả cho diện mạo văn hóa - nghệ thuật tại TP HCM. Đó là sự khởi động rất tự tin để đưa các sản phẩm hòa vào guồng máy, xây dựng nền móng cho công nghiệp văn hóa phát triển" - NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận.

Đưa chất liệu truyền thống vào ngôn ngữ sáng tạo

Từng sản phẩm văn hóa - nghệ thuật không chỉ tái hiện mà còn cần tái sinh ngôn ngữ nghệ thuật, để sự vận dụng khéo léo này tạo được ấn tượng với du khách.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái phân tích: "Nhiều đạo diễn đã vận dụng hình thức tối giản biểu tượng thay cho minh họa. Cải lương, tuồng, chèo không chỉ trình diễn tích truyện mà còn được chuyển hóa thành màu sắc, ngữ điệu diễn xuất, chất thơ, hình ảnh để toát lên tinh thần sáng tạo khi vận dụng chất liệu truyền thống, di sản văn hóa cho từng vở diễn".

Trong lĩnh vực điện ảnh, các bộ phim gần đây đã bắt đầu chú ý hơn đến chất liệu văn hóa vùng miền hay đạo cụ, phục trang truyền thống. Các tác phẩm "Sáng đèn", "Song lang"… vận dụng chất liệu truyền thống, tạo được hiệu ứng tích cực trên màn ảnh. Trong lĩnh vực âm nhạc, dòng nhạc dân gian đương đại phát triển mạnh mẽ, với những giọng ca trẻ kết hợp âm nhạc hiện đại với dân ca Nam Bộ, Huế, Tây Nguyên, Chăm…

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Tạo bản sắc và giá trị khác biệt - Ảnh 2.

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động tại “Lễ hội Sông nước TP HCM 2024”. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

"Vẫn còn khoảng trống sáng tạo lớn, cần sự vun bồi thường xuyên, Hội Âm nhạc TP HCM đã triển khai cho các chi hội tổ chức nhiều chuyên đề âm nhạc truyền thống để vận dụng vào việc sáng tác một cách hiệu quả" - PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, thông tin.

TIN LIÊN QUAN

Theo các nhà chuyên môn, tác phẩm về chủ đề danh nhân, anh hùng dân tộc hiện vẫn chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Nam Bộ, kho sử thi và truyền thuyết đa dạng... vẫn là "kho báu" chưa được khai mở nhiều. Các lễ hội truyền thống vẫn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng...

Cần chiến lược tổng thể, dài hơi

Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng muốn có tác phẩm đỉnh cao, cần phải có thời gian, cần đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để văn nghệ sĩ toàn tâm, toàn ý sáng tạo.

Tác giả Mai Văn Thành, Trung tâm Văn hóa Khánh Hòa, nêu ví dụ: "Chất liệu văn hóa Chăm rất phong phú. Tại TP HCM, bà con dân tộc Chăm sống rất đông nhưng vẫn chưa có sự phối hợp thường xuyên để vận dụng chất liệu văn hóa dân tộc Chăm vào trong các sáng tác hướng đến công nghiệp văn hóa".

"Cần một chiến lược tổng thể để văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được thể hiện trong sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và những sản phẩm đại chúng. Văn hóa truyền thống là sức mạnh đồng hành với chúng ta hướng đến tương lai" - NSƯT Ca Lê Hồng nhận định.

Nhiều người trong cuộc nhìn nhận việc đầu tư cho lĩnh vực sáng tạo hiện còn phân tán, chủ yếu từ các đơn vị công lập. Cơ chế tài trợ dài hạn cho các đơn vị xã hội hóa chưa rõ ràng. Hệ thống bản quyền chưa được bảo đảm, văn nghệ sĩ khó yên tâm đầu tư tác phẩm lớn. Sự gắn kết giữa bảo tàng - sân khấu - du lịch - điện ảnh còn rời rạc, chưa tạo thành chuỗi giá trị.

Để nghệ thuật dân tộc thực sự hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa, TP HCM và địa phương cần xây dựng quỹ đầu tư sáng tạo, hướng đến tác phẩm mang yếu tố dân tộc - đương đại. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống bản quyền; bảo đảm thu nhập để văn nghệ sĩ tái đầu tư. Các địa phương cần phát triển mô hình lễ hội - biểu diễn - du lịch theo chuỗi khép kín; đầu tư đào tạo lớp nghệ sĩ - đạo diễn - nhà sản xuất trẻ am hiểu truyền thống nhưng có tư duy toàn cầu.

Nhà sản xuất "À ố show" từng nhấn mạnh: "Chúng tôi không làm lại cái cũ. Chúng tôi làm điều mà thế giới chưa từng thấy về Việt Nam". Đó là điều cần thiết khi phát triển công nghiệp văn hóa: sáng tạo với chất liệu truyền thống sẽ tạo nên những sản phẩm giá trị. 

Di sản không chỉ là ký ức mà còn là nguồn năng lượng sáng tạo của hiện tại và tương lai. Muốn nền công nghiệp văn hóa Việt Nam bước ra thế giới với những sản phẩm xứng tầm, nghệ thuật dân tộc cần được đặt đúng vị trí nền móng và là hạt nhân tạo nên bản sắc.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-11

Tin liên quan

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Thách thức và cơ hội với các ngành CNVH Việt Nam

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Thách thức và cơ hội với các ngành CNVH Việt Nam

Các ngành công nghiệp văn hóa nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung đã, đang có những đóng góp to lớn về cả phương diện kinh tế và phi kinh tế của nhiều thành phố và quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam

Tìm cách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam: Phải học nhiều và làm tới nơi tới chốn!

(NLĐO) - Để mang được chương trình truyền hình “Đảo thiên đường” (“Paradise Island”) do đài JTBC- Hàn Quốc nắm giữ bản quyền, tôi đã mất hơn 3 năm. Đây là chương trình về hành trình đi tìm tình yêu dành cho tuổi trẻ.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai

Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra sản phẩm giải trí.

công nghiệp văn hóa truyền thống bản sắc giá trị khác biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo