Khởi tố 3 người đàn ông mua heo bị dịch tả về giết mổ bán ra thị trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 3 người đàn ông mua heo bị dịch tả về giết mổ bán ra thị trường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mặc dù biết 26 con heo bị dịch tả heo Châu Phi, nhưng 3 người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn câu kết mua về giết mổ, bán ra thị trường

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng (SN 1990, ngụ xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam (SN 1993, ngụ xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (SN 1983, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi câu kết mua bán heo bị dịch tả giết mổ, bán ra thị trường.

Khởi tố 3 người đàn ông mua heo bị dịch tả về giết mổ bán ra thị trường - Ảnh 1.

Khởi tố 3 người đàn ông mua bán heo bị dịch tả Châu Phi, giết mổ bán ra thị trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 29-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về 1 cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt heo mắc bệnh dịch tả để giết mổ bán ra thị trường.

Vào cuộc kiểm tra, công an xác định số heo bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua heo bệnh từ Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn nhiều xã lân cận để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con heo bị bệnh.

Qua đấu tranh xác định, số heo trên được Đáng mua từ nhà Lê Văn Hợi. Từ ngày 26-4, đàn heo của gia đình ông Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh.

Khởi tố 3 người đàn ông mua heo bị dịch tả về giết mổ bán ra thị trường - Ảnh 2.

Heo mắc bệnh được các đối tượng thu mua về giết mổ bán ra thị trường

Mặc dù biết đàn heo bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Đáng. Hám lợi, Đáng đã mua toàn bộ 26 con heo bệnh về bán lại cho các cơ sở giết mổ.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo Châu Phi".

Hiện, vụ án đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Cần Thơ phát hiện dịch tả heo châu Phi tại 4 xã, phường

Cần Thơ phát hiện dịch tả heo châu Phi tại 4 xã, phường

(NLĐO) - Trước nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi, Cần Thơ tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêm phòng, nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

TPHCM: Chủ tịch phường, xã chịu trách nhiệm nếu để dịch tả heo châu Phi lây lan

(NLĐO) - TPHCM tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn

Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

(NLĐO) - Tài xế không thể liên lạc được với người thuê chở 100 con heo sau khi cơ quan chức năng phát hiện số heo này bị dịch tả heo châu Phi

khởi tố vụ án khởi tố bị can Thanh Hóa dịch tả Châu Phi dịch tả giết mổ lợn dịch heo dịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo