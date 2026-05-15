Khởi tố 3 người đàn ông mua heo bị dịch tả về giết mổ bán ra thị trường

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Đáng (SN 1990, ngụ xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Lam (SN 1993, ngụ xã Thọ Phú) và Lê Văn Hợi (SN 1983, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi câu kết mua bán heo bị dịch tả giết mổ, bán ra thị trường.

Khởi tố 3 người đàn ông mua bán heo bị dịch tả Châu Phi, giết mổ bán ra thị trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 29-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về 1 cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt heo mắc bệnh dịch tả để giết mổ bán ra thị trường.

Vào cuộc kiểm tra, công an xác định số heo bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua heo bệnh từ Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn nhiều xã lân cận để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con heo bị bệnh.

Qua đấu tranh xác định, số heo trên được Đáng mua từ nhà Lê Văn Hợi. Từ ngày 26-4, đàn heo của gia đình ông Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh.

Heo mắc bệnh được các đối tượng thu mua về giết mổ bán ra thị trường

Mặc dù biết đàn heo bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Đáng. Hám lợi, Đáng đã mua toàn bộ 26 con heo bệnh về bán lại cho các cơ sở giết mổ.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo Châu Phi".

Hiện, vụ án đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.