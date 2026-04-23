Pháp luật

Khởi tố nhóm đối tượng thường xuyên kéo đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín lãnh đạo

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đông người khiếu kiện, phát ngôn không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín của lãnh đạo.

Ngày 23-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Tiếp (SN 1956, ở xã Gia Phú), Đinh Văn Hòa (SN 1967, ở xã Bảo Thắng), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1967, ở xã Bảo Thắng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kéo đến trụ sở tiếp công dân tỉnh gây rối, xúc phạm uy tín của lãnh đạo - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa và Nguyễn Mạnh Hùng cùng một số đối tượng khác thường xuyên gửi đơn khiếu nại, tố cáo và liên tục đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai để phản ánh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách đối với người có công.

Mặc dù các nội dung trên đều đã được các cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản, trực tiếp mời làm việc, thông báo kết quả theo đúng quy định, tuy nhiên, các đối tượng trên đã cố tình không chấp hành.

Đặc biệt, ngày 15-9-2025, Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa đã lôi kéo nhiều người đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai căng băng rôn và có những lời nói, phát ngôn không đúng sự thật, lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh.

Hành vi của Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hòa đã gây mất an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan tiếp công dân, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo

(NLĐO) - Thường xuyên đến trụ sở gây rối, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo tỉnh, người phụ nữ bị bắt giữ.

Khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ gây rối tại quán bia

(NLĐO)- Công an Quảng Ninh đã khởi tố 9 đối tượng trong vụ án “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Bắt khẩn cấp kẻ gây rối phụ nữ ở nhà ga T3

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu sau những hành động đập phá, gây rối ở khu vực nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

