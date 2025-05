Khởi tố thêm 4 bị can vụ rửa tiền khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"

Ngày 29-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt giữ 3 người trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com mà Công an huyện Như Xuân (trước khi giải thể) đấu tranh, triệt phá đầu năm 2025.

4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, vào tháng 1-2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, công an các huyện, thị xã, TP có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Dàn siêu xe liên quan tới vụ án

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, thu giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều "siêu xe"), 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá trên 200 tỉ đồng.

Từ ngày 1-3-2025, sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, Chuyên án đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định: Từ tháng 4-2024 đến tháng 1-2025, nhóm 4 đối tượng vừa bị khởi tố trên đã tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Những xe sang giá trị nhiều tỉ đồng bị công an thu giữ

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.