Không dễ bứt phá từ concert

Sự bùng nổ của các sô trình diễn âm nhạc thực tế như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" đã tạo nên một làn sóng mới cho thị trường giải trí Việt Nam.

Hiện tượng nhất thời?

Chỉ sau vài tập phát sóng các sô diễn này, nhiều nghệ sĩ từ chỗ mờ nhạt bỗng trở thành tâm điểm chú ý, sở hữu hàng triệu lượt xem và lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Vậy nhưng sau đó, ai sẽ thực sự lột xác vươn lên và ai chỉ là hiện tượng nhất thời?

"Gai Home concert", diễn ra ngày 26-4-2026 tại Hưng Yên, là chương trình khép lại hành trình sô diễn thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024. Phần dàn dựng của "Gai Home concert" đã góp phần tạo dấu ấn cho chương trình, khiến mỗi tiết mục trở thành một trải nghiệm mãn nhãn với khán giả. Những màn kết hợp bất ngờ, "đổi vai" giữa các nghệ sĩ mang lại cảm giác vừa quen vừa lạ, cho thấy tinh thần sáng tạo đáng được ghi nhận của chương trình.

“Gai Home concert” 2026 khép lại hành trình của “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2024, tạo cơ hội bứt phá cho các ca sĩ tài năng. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Tương tự, "Live concert Day 9" của "Anh trai say hi" 2024, diễn ra ngày 18-4-2026 tại TP HCM, không chỉ là một sô âm nhạc mà giống như một "cuốn phim tua ngược". Với "Live concert Day 9", khán giả như được sống trong không khí từng làm nên cơn sốt mùa hè 2024. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn mà còn như một lớp ký ức của từng thời điểm khi "Anh trai say hi" tạo "sóng" bàn tán khắp mạng xã hội.

Hiệu ứng của những chương trình này là điều dễ thấy. Sau khi chương trình kết thúc, một số nghệ sĩ tăng gấp 2-5 lần lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Lượt xem các sản phẩm cá nhân trước đó của họ cũng được "đào lại", có video ca nhạc tăng từ vài chục ngàn lên hàng triệu view. Với nhiều người tham gia chương trình, cát-sê biểu diễn có thể tăng từ vài chục triệu lên hàng trăm triệu đồng/sô. Dù vậy, những con số ấy không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị bền vững.

Thực lực quyết định

Một thực tế khắc nghiệt của showbiz là hào quang luôn có "hạn sử dụng". Nhiều chương trình thực tế thường có "tuổi thọ" rất ngắn, do tốc độ thay đổi xu hướng diễn ra rất nhanh.

Do vậy, quãng thời gian khoảng 1-3 tháng sau chương trình đình đám nào đó là giai đoạn quan trọng để nghệ sĩ bứt phá. Nếu họ không tạo thêm dấu ấn trong vòng nửa năm, sức hút sẽ giảm rõ rệt. Sau một năm mà vẫn không gây được ấn tượng, không mấy người còn giữ được vị trí ổn định với công chúng.

Sự đào thải hình ảnh nghệ sĩ nhanh hay chậm còn đến từ chính khán giả. Trong bối cảnh nhiều nội dung bùng nổ, người xem dễ bị thu hút bởi điều mới mẻ nhưng cũng nhanh chóng quay lưng nếu không còn cảm thấy hấp dẫn.

Các chương trình như "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay "Anh trai say hi" dù tạo cơ hội rõ ràng cho nghệ sĩ bứt phá song cũng chỉ là bước khởi đầu. Họ có lột xác vươn lên hay không vẫn phụ thuộc vào thực lực, chiến lược và khả năng "giữ lửa" của mình. Trong guồng quay khắc nghiệt của showbiz, chỉ những người có khả năng đi đường dài mới thực sự trụ được.

Gemini Hùng Huỳnh từng khiến khán giả ngỡ ngàng thích thú khi tham gia "Anh trai say hi". Sau đó, ê-kíp của Hùng Huỳnh rất nhanh nhạy khi đưa ra những chiến lược phát triển với sản phẩm mới. Những tưởng ưu thế "anh trai" sẽ đưa tên tuổi Hùng Huỳnh nổi lên, song năng lực thực tế của anh chính là rào cản.

Ngoại hình tỏa sáng nhưng giọng ca còn nhiều hạn chế cũng chính là lý do khiến không ít "anh trai", "anh tài" bị khán giả quay lưng sau khi chương trình kết thúc. Theo các nhà chuyên môn, cơ hội sau khi tham gia các chương trình này chỉ là bước khởi đầu. Để có thể bay cao, bay xa, nghệ sĩ cần phải có chiến lược phát triển dài hạn, có sản phẩm chất lượng và bản sắc cá nhân. Và, tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính mình .

Sau hào quang từ các chương trình concert, một số nghệ sĩ đã trụ lại được ở thị trường nhạc Việt nhờ năng lực thực tế như: Quang Hùng MasterD, Erik, Dương Domic, Anh Tú Atus, Isaac, Đức Phúc, CONGB, Ogenus, Sơn K, Vương Bình…



