Không để người dân phải đi lại nhiều lần

Ngày 1-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện đúng quy định

Nêu một số vấn đề trước khi các đại biểu thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 3 tháng triển khai (từ ngày 1-7), việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, bộ máy đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thủ tướng cũng chỉ rõ quá trình triển khai còn các vướng mắc, tồn tại như tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức. Một số nơi số lượng cán bộ chưa phù hợp với khối lượng công việc; những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc nhưng chế độ, chính sách chưa phù hợp. Ngoài ra, chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho người nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết về giải quyết chế độ, chính sách, đến nay cả nước đã có 142.746 người có quyết định nghỉ việc, trong đó có 105.056 người (73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định kinh phí đã được bảo đảm để chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo các nghị định của Chính phủ. Theo Bộ trưởng, trong khi nhiều địa phương đã hoàn tất chi trả, một số nơi vẫn chậm trễ do thiếu trách nhiệm và các yếu tố khách quan.

Ông cho rằng việc thực hiện các nghị định là bắt buộc nhưng một số bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn do quy định thời gian để được hưởng các chế độ, chính sách, dẫn đến chưa thể chi trả. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương khắc phục theo các hướng dẫn, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong chi trả chế độ cho người nghỉ việc, quyết liệt triển khai hoàn tất chi trả. Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vấn đề về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm vận hành hiệu quả.

Khắc phục những bất cập

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ, vận hành hiệu quả hơn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục các tồn tại, bất cập. Theo Thủ tướng, phải hướng đến chính quyền địa phương vận hành trơn tru, thống nhất, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng tổ chức bộ máy chính quyền mới phải hoạt động hiệu quả hơn so với bộ máy cũ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (DN). Các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, y tế, giáo dục cần được cải thiện mạnh mẽ, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh kết nối, liên thông với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành và địa phương. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa hành chính.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đánh giá tính khả thi của việc phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho các xã, phường, bảo đảm cơ sở được trao quyền đầy đủ. Những nhiệm vụ chưa phân cấp cần khẩn trương thực hiện, trong khi Chính phủ tập trung giám sát, kiểm tra. Về cải cách hành chính, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều thủ tục liên thông, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm, còn chưa trôi chảy.

Để giải quyết các bất cập trên thực tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đơn giản hóa quy trình, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc. Các vướng mắc cần được tháo gỡ triệt để, bảo đảm hệ thống thủ tục hành chính liên thông hiệu quả, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn tất chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước ngày 10-10. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn đối với con người, với cán bộ, bảo đảm không ai chịu thiệt thòi khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Trụ sở dôi dư làm công trình công cộng Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đến nay, cơ bản các tỉnh, thành đã bố trí ổn định trụ sở làm việc, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân, DN không bị gián đoạn. Nhiều nơi đã bố trí trụ sở dôi dư làm công trình công cộng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Công tác rà soát, bố trí xe công, máy móc, thiết bị được tiến hành nghiêm túc, công khai.



