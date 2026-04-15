Không được yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ nếu dữ liệu đã liên thông

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Giải ngân lĩnh vực khoa học, công nghệ còn chậm

Sau hơn một năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, Quyết định 204/2024 của Ban Bí thư, TPHCM đã kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành mới nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thành phố cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục trong thực hiện Nghị quyết 57.

Điển hình như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành còn chậm; dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành, chưa phát huy giá trị của dữ liệu.

Việc phân bổ, giải ngân vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn chậm; tiến độ triển khai việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là ở xã, phường, đặc khu chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác chuyển đổi số còn thiếu. Mô hình hợp tác 3 nhà triển khai thực tế còn chưa hiệu quả, nhất là việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Lấy kết quả ứng dụng công nghệ là tiêu chí xếp loại

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ TPHCM thực hiện nghiêm phương châm "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả, chuyển đổi mạnh mẽ từ làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm thực chất.

Người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thường xuyên rà soát, cập nhật các chỉ đạo, nhiệm vụ với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Lấy kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, số hóa làm tiêu chí trọng yếu, bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ hàng năm.

Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng cường chuyển đổi số để cắt giảm thủ tục hành chính. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa. Ảnh: PHAN ANH

Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế.

Đồng thời tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Phấn đấu đến hết năm 2026 giảm 30%-50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn; lấy kết quả cắt giảm chi phí hành chính, mức độ khai thác dữ liệu số và hiệu quả sử dụng nền tảng số làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Kế hoạch 27/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM về thực hiện Nghị quyết 57.

Ưu tiên bố trí tỉ lệ ngân sách tối thiểu từ 4-5% cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực then chốt tăng trưởng 2 con số.



Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TPHCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng "Thành phố văn minh - không ma túy".

Phát triển Khu công nghệ số tập trung làm hạt nhân phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn và thúc đẩy kinh tế số của TPHCM.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ Đề án phát triển "Đô thị khoa học, công nghệ - Bắc TPHCM" 1.000 ha và nghiên cứu xây dựng các chính sách, tạo cơ chế thông thoáng thu hút nguồn vốn FDI xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng số...

UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành chủ động, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đồng hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

"Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ nếu thông tin đã có thể trích xuất và xác thực từ cơ sở dữ liệu liên thông" - Chỉ thị nêu rõ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cần sớm xây dựng Chương trình tổng thể phát triển hạ tầng số TPHCM giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở thống nhất triển khai các nhiệm vụ về hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và dịch vụ số trên địa bàn.





