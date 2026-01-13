"Không giới hạn"mang đến câu chuyện người lính thời bình

Chiều 12-1 tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức ra mắt phim "Không giới hạn" khai thác hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng Phòng Cháy nổ và Sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, cứu nạn, mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải cho hay "Không giới hạn" có được sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội, từ khâu xây dựng kịch bản đến phục dựng bối cảnh, quay phim tiền kỳ. Đây được coi là bộ phim truyền hình đầu tiên tái hiện một cách chân thực, sinh động những trận thiên tai lớn hay những lần cứu hộ cứu nạn đặc biệt như sập mỏ, rò rỉ khí hóa học, cứu nạn trên biển...

Ra mắt phim “Không giới hạn” vào chiều 12-1 tại Hà Nội

Bộ phim cũng cho thấy cách thức phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, quân đội địa phương, dân quân tự vệ và đặc biệt là an ninh mạng khi sự cố xảy ra. Qua hành trình đó, người xem cảm nhận được trọng trách của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam - nơi những quyết định thầm lặng có thể mang ý nghĩa sống còn với sinh mạng của hàng ngàn con người.

Dàn diễn viên là một điểm cộng đáng chú ý của "Không giới hạn". Steven Nguyễn được đánh giá cao khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - một vai diễn nội tâm, có chiều sâu cảm xúc. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tạo thành một cặp đôi "quân nhân" được yêu thích với Minh Trang trong vai nữ sĩ quan IT.

Bên cạnh những gương mặt trẻ đầy sức hút, "Không giới hạn" còn quy tụ được những diễn viên gạo cội, thực lực như nghệ sĩ Quỳnh Dương, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ...

"Không giới hạn" được phát sóng lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV1 trong tháng 1-2026.