Văn hóa - Văn nghệ

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần đã vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng, vẫn trụ rạp tốt.

“Hy vọng” của Quốc Thiên - MV nhạc phim “Tử chiến trên không”

Nhà sản xuất phim "Tử chiến trên không" tung MV "Hy vọng" - ca khúc chủ đề phim, do Quốc Thiên thể hiện, SMELOD sáng tác.

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cảnh trong MV "Hy vọng"

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 2.

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 3.

Nhạc phim do Quốc Thiên thể hiện

Đây không đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn là một phần quan trọng, góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên mức cao nhất về câu chuyện mà phim mang đến.

Trong phim, bài hát vang lên ở phân đoạn phi hành đoàn nhận huy chương sau trận chiến sinh tử với không tặc, xen lẫn hình ảnh các nhân chứng lịch sử trong vụ cướp máy bay năm xưa.

Khoảnh khắc ấy trở thành chiếc cầu cảm xúc kết nối quá khứ và hiện tại, khắc họa tinh thần anh dũng, quyết tâm bảo vệ bầu trời bình yên của thế hệ đi trước, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.

Những thước phim bi tráng về cuộc chiến anh dũng của lực lượng cảnh vệ khống chế bọn không tặc để bảo vệ hành khách đã được tái hiện một lần nữa trong MV.

"Tử chiến trên không" vẫn trụ vững vị trí dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày

Thông qua giai điệu sâu lắng, ca từ giàu cảm xúc cùng giọng hát nội lực của Quốc Thiên, "Hy vọng" trở thành một trong số điểm nhấn đặc biệt của bộ phim. Sự kết hợp hài hòa giữa chất giọng giàu tình cảm và phần phối khí hiện đại nhưng vẫn đậm chất điện ảnh đã chạm tới trái tim khán giả, để lại dư âm lâu dài ngay cả khi bộ phim khép lại.

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 4.

Phim đã vượt mốc 200 tỉ đồng

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 5.

Vẫn tiếp tục đà tăng

"Tử chiến trên không" tung MV, vượt mốc 200 tỉ đồng - Ảnh 6.

"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phim ra rạp từ 19-9, đến nay, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, phim thu về hơn 207 tỉ đồng. Tác phẩm vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. Dù có một số tác phẩm Việt ra rạp nối tiếp nhưng vẫn chưa đủ sức vượt qua "Tử chiến trên không". Phim vẫn được dự đoán có thể vượt mốc 300 tỉ đồng nếu tiếp tục giữ vững đà tăng.

