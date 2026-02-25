Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh và nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm tăng cao, đặc biệt vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), cảnh người dân xếp hàng dài trước các tiệm vàng đã trở nên quen thuộc tại nhiều đô thị lớn.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận chờ đợi hàng giờ tại cửa hàng, một bộ phận người tiêu dùng đang chuyển sang hình thức mua vàng online để tiết kiệm thời gian và công sức. Sự phát triển của thương mại điện tử cùng các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ đã mở ra lựa chọn mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Người dân mua vàng 0,1 chỉ trên sàn thương mại điện tử

Có trường hợp sau khi áp mã giảm giá, nhẫn vàng 24K loại 0,1 chỉ giảm từ gần 2,5 triệu đồng xuống còn khoảng 1,8 triệu đồng/sản phẩm.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết vừa mua thành công 0,1 chỉ vàng 24K của Huy Thanh Jewelry trên sàn Shopee vào ngày 24-2. Giá niêm yết sản phẩm gần 2,5 triệu đồng nhưng sau khi áp mã khuyến mãi, anh chỉ phải trả gần 2 triệu đồng. "Tài chính hạn chế, lại không muốn chen chúc xếp hàng nhiều giờ, tôi chọn mua vàng online để lấy may, cầu lộc đầu năm" - anh Tuấn chia sẻ.

Một số thương hiệu vàng, bạc cũng tận dụng ưu thế của mạng xã hội để livestream bán các sản phẩm vàng, bạc cỡ nhỏ để người tiêu dùng dễ tiếp cận.

Các sản phẩm vàng 0,025 - 0,1 chỉ hút khách trên sàn thương mại điện tử

Theo tìm hiểu, trong dịp Tết Nguyên đán và vía Thần Tài năm nay, Huy Thanh Jewelry tung ra dòng vàng tích lũy Thần Tài Phát loại 0,1 chỉ, phục vụ nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ và làm quà tặng đầu năm. Các sản phẩm vàng lưu niệm như Bính Ngọ Kim Chi Bảo, Kim Long Vượng Phát… có giá dao động 2–2,2 triệu đồng/món sau khi áp mã giảm giá, thu hút hàng ngàn lượt mua trên sàn thương mại điện tử.

Doanh nghiệp này cho biết chỉ phát hành 300 vỉ Thần Tài Phát Vàng 24K (0,1 chỉ) trong đợt này. Sản phẩm được mở bán trực tiếp tại hai địa điểm: từ ngày 24-2 đến 1-3-2026 tại AEON Mall Tân Phú Celadon và từ ngày 25-2 đến 3-3-2026 tại AEON Mall Bình Tân, với giá bán tính theo thời điểm.

Không chỉ Huy Thanh Jewelry, một số thương hiệu khác cũng đẩy mạnh bán vàng qua kênh online. Tierra Diamond Jewelry hiện phân phối thẻ vàng 24K loại 1–2–5 phân, giá từ 2 đến 11 triệu đồng/sản phẩm, ghi nhận hàng trăm lượt mua và nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Trước xu hướng tích lũy nhỏ lẻ, các doanh nghiệp vàng lớn liên tục tung ra sản phẩm vàng 24K mini. Chẳng hạn, Vàng Tiểu Kim Cát 99,99% loại 0,1 chỉ của Bảo Tín Minh Hải được niêm yết mua vào 1,81 triệu đồng, bán ra 1,84 triệu đồng. Trong khi đó, PNJ giới thiệu nhiều mẫu vàng 0,1 chỉ thiết kế trẻ trung, giá khoảng 2,488 triệu đồng/sản phẩm.

Các thương hiệu này đều có mở kênh giao dịch trên website chính chủ.

Theo người tiêu dùng, vàng mini hút khách nhờ giá trị nhỏ, dễ mua, phù hợp làm quà tặng trong bối cảnh giá vàng miếng và vàng nhẫn đã vượt 180 triệu đồng/lượng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy vậy, do nguồn cung hạn chế, nhiều sản phẩm 0,1 chỉ thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng". Người mua được khuyến cáo lựa chọn gian hàng chính hãng để bảo đảm chất lượng và nguồn gốc.

Giao dịch vàng tại cửa hàng PNJ ở TPHCM

Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat cho hay dịp Thần Tài 2026, hệ thống cung ứng khoảng 20.000 miếng bạc Thần Tài Vạn Phúc, mỗi khách được mua 1 sản phẩm. Với các sản phẩm bạc Ngân Mã, Song Mã cũng có khoảng 30.000 sản phẩm và không giới hạn số lượng khách đặt mua.

"Khách nên mua trực tiếp ở cửa hàng để được nhận bạc ngay. Tuy nhiên, do số lượng sản phẩm có hạn nên khách cần tới từ sớm để lấy phiếu vào buổi sáng mỗi ngày. Một số chi nhánh có thể livestream bán trực tuyến dựa trên sản phẩm phân bổ từ hệ thống" – đại diện Ancarat nói.

Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cũng cho hay trong ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) ngày mai, sẽ mở bán 100 bộ sản phẩm bạc Xuân – Hạ - Thu – Đông; 100 sản phẩm bạc 1 lượng Nhất Mã Đại Thành; 100 sản phẩm vàng 1 chỉ Thiên Mã Đại Cát. Mỗi khách được mua tối đa 1 bộ, phát phiếu trực tiếp tại cửa hàng ở TPHCM vào buổi sáng, không qua kênh online.

Trên một số ứng dụng như SmartBanking BIDV, VietinBank iPay, nhiều khách cho biết có truy cập vào để đặt mua sản phẩm bạc Ancarat nhưng trong tình trạng hết hàng.

Tương tự, các ứng dụng mua vàng bạc Doji như eGold, Topi cũng rất khó giao dịch vì luôn trong tình trạng hết hàng.

Người dân săn sale vàng 0,1 chỉ trong ngày cận vía Thần Tài







