Khu chợ nổi tiếng bậc nhất miền Tây có loạt món ‘tí hon’ khiến du khách mê mẩn

Nhắc đến An Giang, chợ Châu Đốc luôn là điểm dừng chân gần như “mặc định” trong hành trình của du khách. Khu chợ sôi động từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là khoảng 6 - 9 giờ, khi từng gian hàng ẩm thực tỏa mùi thơm quyến rũ.

Không chỉ nổi tiếng với các loại mắm trứ danh miền Tây, nơi đây còn được ví như thiên đường ẩm thực mini, nơi món nào cũng nhỏ xinh, giá rẻ nhưng hương vị thì khó quên.

Giữa muôn vàn món ăn, bánh tét phiên bản tí hon là thứ khiến nhiều du khách phải tò mò. Vẫn là những nguyên liệu quen thuộc nhưng bánh được thu nhỏ chỉ bằng ngón tay, buộc thành từng chùm gọn gàng.

Lớp lá chuối gói cẩn thận, vuông vức không kém bánh tét truyền thống, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ. Mỗi chùm bánh có giá chỉ từ 10.000-20.000 đồng, đủ để du khách mua làm quà vặt hay ăn chơi ngay tại chợ.

Cách đó không xa, những túi bánh mì mini tiếp tục “đốn tim” người lần đầu ghé chợ. Những chiếc bánh mì bé xíu, được bán theo túi 10 cái với giá 15.000 đồng. Bánh không quá giòn mà hơi mềm, bên ngoài phủ lớp đường áo mỏng, ngọt dịu, ăn một cái là khó dừng lại.

Bản đồ ẩm thực chợ Châu Đốc sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến bánh bò thốt nốt – đặc sản gắn liền với vùng Bảy Núi. Những chiếc bánh nhỏ xinh, vàng óng, tỏa mùi thơm đặc trưng của đường thốt nốt, quyện cùng vị béo của dừa. Bánh mềm, xốp, ngọt vừa phải, giá chỉ 15.000 đồng cho 10 chiếc bánh nhỏ hoặc 5.000 đồng mỗi chiếc bánh lớn.

Đã đến xứ sở thốt nốt, du khách cũng khó lòng bỏ qua ly nước thốt nốt mát lạnh giữa cái nắng miền biên viễn. Cơm thốt nốt trắng mịn được giữ nguyên, chan cùng phần nước ngọt thanh, thêm vài viên đá lạnh. Chỉ 5.000-10.000 đồng, thực khách đã có thể giải nhiệt tức thì, cảm nhận trọn vẹn hương vị dân dã của An Giang.

Và nếu muốn no bụng, bún mắm là lựa chọn không thể bỏ qua. Tô bún mắm ở chợ Châu Đốc gây ấn tượng bởi phần topping đầy đặn: cá lóc rút xương, chả cá, thịt heo quay, giò que, ăn kèm rau muống bào sợi, hoa chuối, bông điên điển. Nước lèo đậm đà mùi mắm nhưng không gắt, hòa quyện cùng các loại rau tạo nên hương vị rất riêng. Một tô đầy đủ topping có giá chỉ 35.000 đồng.

Giữa lòng chợ Châu Đốc, những món ăn nhỏ xinh, giá rẻ và đậm đà bản sắc miền Tây đã góp phần biến nơi đây thành điểm đến ẩm thực hấp dẫn, khiến du khách ghé rồi không nỡ rời đi.