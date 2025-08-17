Sáng 17-8, Fanpage La Vela Legacy vẫn còn đăng thông báo tạm ngưng hoạt động khu Farmstay tại phường Thanh Thủy (TP Huế) với lý do "nâng cấp dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn". Thời gian tạm ngưng chưa xác định. Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi Báo Người Lao Động liên tiếp phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và kinh doanh lưu trú tại đây.

Bỏ lơ yêu cầu của phường

Theo UBND phường Thanh Thủy, đơn vị quảng bá và khai thác dịch vụ là Công ty CP Đầu tư dự án Khang Lộc. Cuối tháng 7, sau khi kiểm tra, lập biên bản, UBND phường đã yêu cầu chấm dứt quảng cáo, dừng nhận khách. Tuy nhiên, việc quảng bá, chào mời nhận khách vẫn diễn ra cho tới khi Báo Người Lao Động phản ánh.

Với lý do nâng cao chất lượng phục vụ khách, La Vela Legacy thông báo tạm ngừng hoạt động tại khu Farmstay ở đường Dạ Lê.

Khu Farmstay nằm ở số 141 đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7), tổ dân phố 12, phường Thanh Thủy, cách trung tâm TP Huế khoảng 15 km. Chủ đất là ông Võ Văn Tài, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 133.000 m² đất nông nghiệp từ năm 2019. Tuy nhiên, thay vì sản xuất nông nghiệp, khu đất đã mọc lên hàng chục hạng mục lưu trú, dịch vụ.

Kết quả kiểm tra ngày 28-7 của UBND phường Thanh Thủy cho thấy tại đây có 25 lều nghỉ (46 m²/lều), thiết kế khung sắt, sàn nhựa, bên trong trang bị giường, tủ, tivi, bàn ghế; 10 chòi (18 m²/chòi) lợp tôn cao 3,5 m; mô hình phao nổi dài 20 m, rộng 12 m trên hồ; nhiều nhà lắp ghép bằng gỗ, sắt, nhựa diện tích từ 30 đến 35 m². Một số hạng mục đã hoàn thiện. Phòng lưu trú quảng cáo với giá 1,3 triệu đồng/đêm cho 2 người, kèm bữa sáng.

Những căn nhà xây dựng kiên cố tại Farmstay.

UBND phường Thanh Thủy khẳng định các công trình trên không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng, song đến nay chưa có bất kỳ giấy phép nào được cấp. Chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng toàn bộ thi công, thu hồi mô hình phao nổi, đồng thời yêu cầu chủ đất lập phương án sử dụng đất, hoàn thiện thủ tục lưu trú – vui chơi trước khi đưa vào vận hành.

Khu Farmstay xây trên đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 8, ông Võ Văn Tài đã chuyển nhượng khu đất cho bà Lê Thị Trâm Anh (trú TP HCM). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp lại mang tên bà Trâm Anh. Ngay sau đó, bà này gửi đơn và đề án đến UBND phường Thanh Thủy, UBND TP Huế, đề xuất hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thực hiện dự án Farmstay kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Theo kế hoạch, UBND phường Thanh Thủy cùng Sở Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng sẽ tổ chức họp để xem xét đề nghị trên.

Dư luận ở Huế cho rằng đề xuất đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để làm Farmstay của bà Trâm Anh cần được cơ quan thẩm quyền xem xét kỹ, tránh việc hợp thức hoá sai phạm và tạo tiền lệ xấu cho quản lý đất đai, xây dựng tại địa phương.