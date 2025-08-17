HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khu Farmstay hàng chục hạng mục không phép ở Huế bất ngờ tạm ngưng hoạt động

Quang Tám

(NLĐO) - Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh việc xây Farmstay trên đất nông nghiệp, đơn vị khai thác đã thông báo dừng đón khách đến lưu trú để nâng cấp.

Sáng 17-8, Fanpage La Vela Legacy vẫn còn đăng thông báo tạm ngưng hoạt động khu Farmstay tại phường Thanh Thủy (TP Huế) với lý do "nâng cấp dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn". Thời gian tạm ngưng chưa xác định. Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi Báo Người Lao Động liên tiếp phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và kinh doanh lưu trú tại đây.

Bỏ lơ yêu cầu của phường

Theo UBND phường Thanh Thủy, đơn vị quảng bá và khai thác dịch vụ là Công ty CP Đầu tư dự án Khang Lộc. Cuối tháng 7, sau khi kiểm tra, lập biên bản, UBND phường đã yêu cầu chấm dứt quảng cáo, dừng nhận khách. Tuy nhiên, việc quảng bá, chào mời nhận khách vẫn diễn ra cho tới khi Báo Người Lao Động phản ánh.

Khu Farmstay Huế tạm ngưng hoạt động sau phản ánh xây dựng trái phép - Ảnh 1.

Với lý do nâng cao chất lượng phục vụ khách, La Vela Legacy thông báo tạm ngừng hoạt động tại khu Farmstay ở đường Dạ Lê.

Khu Farmstay nằm ở số 141 đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7), tổ dân phố 12, phường Thanh Thủy, cách trung tâm TP Huế khoảng 15 km. Chủ đất là ông Võ Văn Tài, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 133.000 m² đất nông nghiệp từ năm 2019. Tuy nhiên, thay vì sản xuất nông nghiệp, khu đất đã mọc lên hàng chục hạng mục lưu trú, dịch vụ.

Kết quả kiểm tra ngày 28-7 của UBND phường Thanh Thủy cho thấy tại đây có 25 lều nghỉ (46 m²/lều), thiết kế khung sắt, sàn nhựa, bên trong trang bị giường, tủ, tivi, bàn ghế; 10 chòi (18 m²/chòi) lợp tôn cao 3,5 m; mô hình phao nổi dài 20 m, rộng 12 m trên hồ; nhiều nhà lắp ghép bằng gỗ, sắt, nhựa diện tích từ 30 đến 35 m². Một số hạng mục đã hoàn thiện. Phòng lưu trú quảng cáo với giá 1,3 triệu đồng/đêm cho 2 người, kèm bữa sáng.

Khu Farmstay Huế tạm ngưng hoạt động sau phản ánh xây dựng trái phép - Ảnh 2.

Những căn nhà xây dựng kiên cố tại Farmstay.

UBND phường Thanh Thủy khẳng định các công trình trên không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng, song đến nay chưa có bất kỳ giấy phép nào được cấp. Chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng toàn bộ thi công, thu hồi mô hình phao nổi, đồng thời yêu cầu chủ đất lập phương án sử dụng đất, hoàn thiện thủ tục lưu trú – vui chơi trước khi đưa vào vận hành.

Khu Farmstay Huế tạm ngưng hoạt động sau phản ánh xây dựng trái phép - Ảnh 3.

Khu Farmstay xây trên đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, vào đầu tháng 8, ông Võ Văn Tài đã chuyển nhượng khu đất cho bà Lê Thị Trâm Anh (trú TP HCM). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp lại mang tên bà Trâm Anh. Ngay sau đó, bà này gửi đơn và đề án đến UBND phường Thanh Thủy, UBND TP Huế, đề xuất hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thực hiện dự án Farmstay kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp.

Theo kế hoạch, UBND phường Thanh Thủy cùng Sở Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng sẽ tổ chức họp để xem xét đề nghị trên. 

Dư luận ở Huế cho rằng đề xuất đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để làm Farmstay của bà Trâm Anh cần được cơ quan thẩm quyền xem xét kỹ, tránh việc hợp thức hoá sai phạm và tạo tiền lệ xấu cho quản lý đất đai, xây dựng tại địa phương.

Tin liên quan

Cận cảnh khu Farmstay "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp

Cận cảnh khu Farmstay "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp

(NLĐO) - Nhiều công trình kiên cố và bán kiên cố phục vụ cho lưu trú du lịch được xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Xây dựng Farmstay trên đất nông nghiệp

Vào ngày 28-7, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thanh Thủy đã lập biên bản về tình trạng xây dựng tại khu đất này.

Vụ farmstay tính giá “trên trời”: Bất ngờ về báo cáo của huyện An Lão

(NLĐO) – Trong khi dư luận cho rằng Farmstay Nẫu Ecovalley tính tiền dịch vụ ăn uống với giá “trên trời” thì báo cáo về kết quả kiểm tra của UBND huyện An Lão gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan báo chí không đề cập gì đến vấn đề này.

farmstay trang trại trang trại lưu trú du lịch nghỉ dưỡng xây không phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo