Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025–2026 do Công ty CP TopCV Việt Nam (TP Hà Nội) công bố, khu vực công đang nổi lên như một “lực hút” mới đối với người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thị trường lao động ghi nhận sự dịch chuyển lớn của lực lượng lao động trong quá trình tái cấu trúc. Nguồn: TopCV

Hơn 50% lao động tư nhân quan tâm khu vực công

Kết quả khảo sát cho thấy 53% người lao động đến từ khối doanh nghiệp tư nhân bày tỏ sự quan tâm đến khu vực công. Trong đó, các bệnh viện, đơn vị y tế – nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực điện lực, viễn thông… là những điểm đến được chú ý nhiều nhất, nhờ yếu tố ổn định, an toàn nghề nghiệp và tính bền vững dài hạn.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT, nhất là các vị trí phục vụ AI, được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Nguồn: TopCV

Xét theo nhóm ngành, những lĩnh vực trong khu vực công được người lao động quan tâm nhiều nhất gồm: Nhân sự (56,5 – 71,4%, tùy chức năng), Hành chính tổng hợp (64,5%), Giáo dục (62,1%), Tài chính – Kế toán – Kiểm toán (55,24%) và IT – Phần mềm (53,23%).

Đáng chú ý, hơn một nửa lao động trong lĩnh vực IT – Phần mềm quan tâm đến khu vực công, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức nghề nghiệp của nhóm nhân lực vốn được xem là “đặc quyền” của khu vực tư nhân.

Xu hướng này càng rõ nét khi nhiều doanh nghiệp nhà nước lên kế hoạch đầu tư nhân lực cho các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là AI, với tỉ lệ phản hồi khảo sát cao (doanh nghiệp nhà nước: 60%; doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn: 36,4%; doanh nghiệp nhà nước dưới 50% vốn: 62,5%).

Trong nhóm người lao động quan tâm đến khu vực công, doanh nghiệp nhà nước là lựa chọn được ưu tiên nhiều nhất. Nguồn: TopCV

Trong nhóm người lao động quan tâm đến khu vực công, doanh nghiệp nhà nước (như điện lực, viễn thông) chiếm tỉ lệ lựa chọn cao nhất, ở mức 35,3%. Theo sau là các đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu công… với 27,3%.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Gen X bày tỏ mức độ quan tâm cao nhất đối với khu vực công, với tỉ lệ lên tới 52,94%. Trong khi đó, Gen Y (Y1, Y2) và Gen Z duy trì mức quan tâm cân bằng hơn, với tỉ lệ lựa chọn doanh nghiệp nhà nước dao động 32 – 39%.

Xu hướng mở rộng lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là nhóm lao động trẻ vượt ra ngoài khu vực tư nhân truyền thống. Nguồn: TopCV

Đáng chú ý, các thế hệ lao động trẻ bắt đầu dành sự quan tâm đáng kể hơn cho đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính nhà nước, với tỉ lệ phản hồi trung bình 21 – 29%.

Khi khu vực công đổi cách tuyển dụng

Cùng với sự thay đổi trong lựa chọn việc làm, cách tiếp cận kênh tìm việc khu vực công cũng đang dịch chuyển.

Bên cạnh các cổng thông tin tuyển dụng nhà nước – kênh truyền thống vẫn chiếm tỉ lệ lựa chọn 42,3% – người lao động khối tư nhân ngày càng quen thuộc với việc tìm kiếm cơ hội qua các nền tảng tuyển dụng trực tuyến (dao động từ 10,6% đến 62,1% tùy nền tảng) và mạng xã hội (33,4%).

Khu vực công đang từng bước tiệm cận các phương thức tuyển dụng hiện đại của khu vực tư nhân. Nguồn: TopCV

Trong bức tranh chung của thị trường lao động năm 2025, TopCV nhận định đang diễn ra sự dịch chuyển lực lượng lao động quy mô lớn, đi kèm quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Gen Z dẫn đầu nhóm chủ động thay đổi công việc, trong khi Gen X chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm bị cắt giảm. Nhóm lao động Non-IT cho thấy sự phân hóa rõ nét về mức độ ổn định nghề nghiệp giữa các ngành.

Đáng chú ý, từ nửa cuối năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tỉ lệ người chủ động chuyển việc tìm được việc làm mới ở mức khá cao, phản ánh khả năng thích ứng và linh hoạt của người lao động.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục phân tích sâu hơn: đâu là các yếu tố then chốt để giữ chân nhân tài trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức; doanh nghiệp cần chuẩn bị ra sao trước xu hướng ứng dụng AI ngày càng rõ nét; và đặc biệt, “lực hút” mới từ khu vực công sẽ tác động như thế nào đến nguồn cung nhân lực của khu vực tư nhân khi các kênh tuyển dụng khu vực công đang dần chuyển mình sang nền tảng số và mạng xã hội hiện đại.