Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường lao động đang làm nổi bật khu vực công như một “lực hút” mới

Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025–2026 do Công ty CP TopCV Việt Nam (TP Hà Nội) công bố, khu vực công đang nổi lên như một “lực hút” mới đối với người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động - Ảnh 1.

Thị trường lao động ghi nhận sự dịch chuyển lớn của lực lượng lao động trong quá trình tái cấu trúc. Nguồn: TopCV

Hơn 50% lao động tư nhân quan tâm khu vực công

Kết quả khảo sát cho thấy 53% người lao động đến từ khối doanh nghiệp tư nhân bày tỏ sự quan tâm đến khu vực công. Trong đó, các bệnh viện, đơn vị y tế – nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực điện lực, viễn thông… là những điểm đến được chú ý nhiều nhất, nhờ yếu tố ổn định, an toàn nghề nghiệp và tính bền vững dài hạn.

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động - Ảnh 2.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT, nhất là các vị trí phục vụ AI, được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Nguồn: TopCV

Xét theo nhóm ngành, những lĩnh vực trong khu vực công được người lao động quan tâm nhiều nhất gồm: Nhân sự (56,5 – 71,4%, tùy chức năng), Hành chính tổng hợp (64,5%), Giáo dục (62,1%), Tài chính – Kế toán – Kiểm toán (55,24%) và IT – Phần mềm (53,23%).

Đáng chú ý, hơn một nửa lao động trong lĩnh vực IT – Phần mềm quan tâm đến khu vực công, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức nghề nghiệp của nhóm nhân lực vốn được xem là “đặc quyền” của khu vực tư nhân. 

Xu hướng này càng rõ nét khi nhiều doanh nghiệp nhà nước lên kế hoạch đầu tư nhân lực cho các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là AI, với tỉ lệ phản hồi khảo sát cao (doanh nghiệp nhà nước: 60%; doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn: 36,4%; doanh nghiệp nhà nước dưới 50% vốn: 62,5%).

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động - Ảnh 3.

Trong nhóm người lao động quan tâm đến khu vực công, doanh nghiệp nhà nước là lựa chọn được ưu tiên nhiều nhất. Nguồn: TopCV

Trong nhóm người lao động quan tâm đến khu vực công, doanh nghiệp nhà nước (như điện lực, viễn thông) chiếm tỉ lệ lựa chọn cao nhất, ở mức 35,3%. Theo sau là các đơn vị sự nghiệp công lập như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu công… với 27,3%.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Gen X bày tỏ mức độ quan tâm cao nhất đối với khu vực công, với tỉ lệ lên tới 52,94%. Trong khi đó, Gen Y (Y1, Y2) và Gen Z duy trì mức quan tâm cân bằng hơn, với tỉ lệ lựa chọn doanh nghiệp nhà nước dao động 32 – 39%.

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động - Ảnh 4.

Xu hướng mở rộng lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là nhóm lao động trẻ vượt ra ngoài khu vực tư nhân truyền thống. Nguồn: TopCV

Đáng chú ý, các thế hệ lao động trẻ bắt đầu dành sự quan tâm đáng kể hơn cho đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính nhà nước, với tỉ lệ phản hồi trung bình 21 – 29%.

Khi khu vực công đổi cách tuyển dụng

Cùng với sự thay đổi trong lựa chọn việc làm, cách tiếp cận kênh tìm việc khu vực công cũng đang dịch chuyển. 

Bên cạnh các cổng thông tin tuyển dụng nhà nước – kênh truyền thống vẫn chiếm tỉ lệ lựa chọn 42,3% – người lao động khối tư nhân ngày càng quen thuộc với việc tìm kiếm cơ hội qua các nền tảng tuyển dụng trực tuyến (dao động từ 10,6% đến 62,1% tùy nền tảng) và mạng xã hội (33,4%).

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động - Ảnh 5.

Khu vực công đang từng bước tiệm cận các phương thức tuyển dụng hiện đại của khu vực tư nhân. Nguồn: TopCV

Trong bức tranh chung của thị trường lao động năm 2025, TopCV nhận định đang diễn ra sự dịch chuyển lực lượng lao động quy mô lớn, đi kèm quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Gen Z dẫn đầu nhóm chủ động thay đổi công việc, trong khi Gen X chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm bị cắt giảm. Nhóm lao động Non-IT cho thấy sự phân hóa rõ nét về mức độ ổn định nghề nghiệp giữa các ngành.

Đáng chú ý, từ nửa cuối năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tỉ lệ người chủ động chuyển việc tìm được việc làm mới ở mức khá cao, phản ánh khả năng thích ứng và linh hoạt của người lao động.

Tuy nhiên, báo cáo cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục phân tích sâu hơn: đâu là các yếu tố then chốt để giữ chân nhân tài trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức; doanh nghiệp cần chuẩn bị ra sao trước xu hướng ứng dụng AI ngày càng rõ nét; và đặc biệt, “lực hút” mới từ khu vực công sẽ tác động như thế nào đến nguồn cung nhân lực của khu vực tư nhân khi các kênh tuyển dụng khu vực công đang dần chuyển mình sang nền tảng số và mạng xã hội hiện đại.

Tin liên quan

Cân nhắc giảm giờ làm cho người lao động

Cân nhắc giảm giờ làm cho người lao động

Việc giảm giờ làm giúp người lao động phục hồi sức khỏe, nâng cao chất lượng sống, đồng thời giảm áp lực an sinh xã hội

Mức thưởng Tết Nguyên đán người lao động ở Quảng Ninh cao hơn năm ngoái

(NLĐO)- Mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động trong doanh nghiệp ở Quảng Ninh cơ bản đảm bảo tương đương và cao hơn Tết năm 2025

Tìm và giữ chân người lao động nay đã khác

Trong bối cảnh nhân lực chất lượng cao không quá dồi dào, cách doanh nghiệp tiếp cận và giữ chân người lao động cũng thay đổi rõ rệt

thị trường lao động tuyển dụng lao động khu vực công người lao động tuyển dụng khu vực công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo